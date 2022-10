Kinshasa : le pont-rail Kabasele menacé d’effondrement

Le pont-rail Kabasele, situé dans la commune de Barumbu, à Kinshasa, est menacé d’effondrement. En cause : un amas de détritus, des eaux aux odeurs nauséabondes, la charpente de fer rouillée…, c’est le spectacle qu’offre cet ouvrage dans cet état d’amortissement avancé.

M. Clément Pongo, assistant du bourgmestre de la commune de Barumbu, qui a inspecté ce pont-rail, appelle les services compétents à prendre toutes les mesures préventives qui s’imposent afin d’e prévenir tout risque d’effondrement qui pointe à l’horizon.

La voie ferrée qui traverse le pont-rail Kabasele a été construite et inaugurée en 1932 et le pont lui-même fut érigé en 1935. C’est donc une vieille réalisation qu’il faudra détruire, sinon réhabiliter avant qu’elle ne cause des dégâts qu’on va déplorer, si on y prend garde. Si la voie ferrée qui mène vers la gare Kin-Ouest (Kintambo) est aujourd’hui hors d’usage, il y a néanmoins de quoi redouter l’effondrement de cet ouvrage qui surplombe l’avenue Kabasele ex- du Flambeau, une artère qui ouvre sur le quartier Beau Marché, dans la commune de Barumbu.