A l’heure de la transition : La Monusco fait le point sur sa coopération avec le ministère de la Défense

La Mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo (Monusco) à l’heure de la transition . C’est dans ce contexte que le secrétaire général spécial adjoint de l’organisation onusienne est venu rencontrer le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants. C’était le vendredi 7 octobre 2022 dans son bureau de travail situé à la Gombe.

M. Khassim Diagne a voulu avoir de la bouche du docteur Gilbert Kabanda, un certain nombre d’éclaircissement sur plusieurs points qui marquent l’evolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la Défense et son institution.

Pour être plus complet et tout dire, au cours de leur échange, le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants lui a apporté des éclairages surtout sur deux points très importants qui lui tiennent à coeur , à savoir deux instruments majeurs de l’heure :

Primo : la nouvelle politique de défense nationale proposée par lui et adoptée tout récemment par le conseil des ministres.

Secundo : la loi de programmation militaire promulguée dernièrement par le chef de l’ État, Felix Tshisekedi, commandant suprême des FARDC.

Pour Docteur Gilbert Kabanda, la nouvelle politique de défense nationale, fruit de l’expertise totalement congolaise, sera bientôt rendue publique. Sa mise en œuvre prochaine devra permettre de servir les intérêts vitaux du Congo en lieu et place de celle héritée des colonisateurs belges.

A cet effet , le ministre de la Défense nationale a demandé un appui de la Monusco dans le cadre de la coopération entre les deux parties aux fins de la nouvelle organisation de l’armée congolaise visant son efficacité à tous égards et qui devra présenter un nouveau visage in fine.

Quant à la nouvelle loi de programmation militaire, aux yeux du ministre de la Défense, cet autre instrument tout aussi majeur devra permettre concomitamment de booster l’armée congolaise dans ces aspects de financement et de ravitaillement.

Renforcement de la capacité militaire

Par ailleurs , le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants a également planché sur la nouvelle mise en place à l’Est du pays de la nouvelle force militaire régionale, une autre préoccupation exprimée par le secrétaire général adjoint de l’ ONU. Pour Docteur Gilbert Kabanda, la Monusco devrait rester dans le package. D’ailleurs concernant cette nouvelle donne, il a souhaité , pour autant que cela peut apporter un plus, le renforcement de la capacité bilatérale militaire avec la Monusco dans la phase de l’opérationnalisation sur le terrain de la nouvelle force militaire régionale à l’ Est du pays.

Dans la foulée, le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants a saisi cette occasion pour lever l’équivoque concernant la mise en œuvre du DDRC-SP. .

Pour lui, il ne sera pas question de réintégrer les groupes armés dans les rangs des FARDC. Il s’ agira plutôt de leur réintégration communautaire civile.

A la demande du secrétaire général adjoint de la Monusco de formaliser un protocole d’accord concernant la destruction des armes obsolètes et récupérables concernant les groupes armés dans la province du Tanganyika, le ministre de la Défense nationale a donné les instructions nécessaires relatives à une cérémonie officielle à organiser prochainement.