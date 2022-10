Explorer les propositions et les stratégies pour l’inclusion et l’accès universel afin d’appuyer la RDC sur la voie de la transformation technologique, tel est l’objectif figurant parmi tant d’autres poursuivis par le workshop organisé les mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022, à l’hôtel Kin Plaza Arjaan by Rotana, à Kinshasa, à la Gombe.

Les assises organisées par la Banque mondiale a connu la participation de l’Autorite de régulation de Poste et de Télécommunication (ARPTC) dont le président Christian Katende, a été à la tête d’une délégation. On a également remarqué la présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du représentant du ministre des PTNTIC, M. Séraphin Umba et du DG de la SCPT, M. Didier Musete.

Les rencontres de deux jours organisées dans le cadre de la libéralisation du secteur des Télécoms et des TICS ont eu pour objectifs, entre autres, de promouvoir la confiance et la collaboration entre les principales parties prenantes du secteur et du gouvernement ; identifier les recommandations des parties prenantes du secteur et examiner les meilleures pratiques des homologues régionaux pour permettre un niveau élevé d’adoption de l’Internet haut débit et d’amélioration de la qualité du service.

Faisant suite au mot de circonstance du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a exposé sur la politique du gouvernement congolais en matière du secteur des télécommunications et des TICS, Mme Isabel Neto, Directrice sectorielle pour le développement numérique de la Banque mondiale a présenté les objectifs de l’initiative « Economie numérique pour l’Afrique » à travers un état des lieux du secteur et les principaux défis à relever pour la RDC.

C’est dans cet ordre d’idées que le conseiller du ministre des Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (PTNTIC) en charge du développement des compétences a présenté la politique sectorielle à long terme de son ministère.

Les travaux de deux jours se sont soldés par un partage d’expérience régionale autour de bonnes pratiques qui peuvent aider à élargir l’accès à la connectivité en général et particulier, d’un point de vue réglementaire dont la mise en œuvre du fonds de service universel, le partage des infrastructures et à la régulation agile. Ces assises se sont clôturées par des restitutions de discussions dans des ateliers et recommandations qui seront remises au ministre des PTNTIC.