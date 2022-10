Le général-major Ephraim Kabi reçoit l’ étendard de commandement de la Garde Républicaine

Passation de commandement entre le commandant sortant de la Garde Républicaine (GR), le lieutenant général Christian Tshiwewe Songesa et son successeur, le général-major Kabi Kiriza. C’ était au cours d’une parade militaire présidée par le chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi, Commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo ( FARDC), ce vendredi 7 octobre matin, au quartier général de la Garde Républicaine.

Promu chef d’état-major général des FARDC, le général Christian Tshiwewe avait, auparavant, remis l’étendard de commandement au président de la République Félix Tshisekedi qui l’a remis , à son tour , au nouveau commandant de la GR, Ephraim Kabi.

« Général-major Kabi Kiriza Ephraim, je te remet cet étendard , symbole de commandement de la Garde Républicaine que vous défendrez jusqu’au sacrifice suprême ».

C’est par cette phrase que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de chef de l’Etat et Commandant Suprême des Forces armées a investi le nouveau commandant de l’unité spéciale de sa sécurité.

Le général -major Kabi et ses adjoints , les généraux Ilengeli Erikson ( opérations ) ,

Mulumba ( Administration et logistique) ainsi que le Colonel Éric Maloba ( Chef d’ état-major GR) ont été présentés aux officiers généraux, officiers supérieurs et aux soldats de rang de cette unité spéciale réunis dans une parade militaire circonstancielle.

Le général -major Ephraim Kabi Kiriza va commander près de 10 000 hommes des troupes répartis en 8 régiments que compte cette unité spéciale chargée de la protection du président de la république, sa famille, ses invités de marque ainsi que ses biens.

Le 10ème régiment est constitué du quartier général, le camp militaire Tshatshi au Mont Ngaliema à Kinshasa, le 11 ème régiment est basé au Centre d’entraînement des Troupes Aéroporté (CETA) à l’aéroport international de N’djili, le 12 ème régiment de la GR est installé au camp militaire Ebeya à Mbanza Ngungu au Kongo Central, le 13ème régiment se trouve au sein du camp militaire Kimbembe à Lubumbashi , le 15 ème est au Centre de formation de Kibomango dans la périphérie Est de Kinshasa, le 16ème régiment blindé est au camp militaire Tshatshi, le 17 ème régiment d’artillerie est caserné au camp militaire Tshatshi et le 18 ème régiment infanterie est aussi logé au sein du même camp militairei.

Par ailleurs , la Garde Républicaine compte plusieurs unités engagées aux combats dans différents fronts appelées ” Task-Force”.

Actuellement, la GR compte les Task- Force de Goma, de Bunia , de Kolwezi et de Kalemie .

Avec la nomination des généraux Kabi au commandement de la Garde Républicaine et Tshiwewe à l’état-major général des FARDC, le président de la république Félix Tshisekedi vient d’opérer une véritable relève des officiers ex-Faz.

En effet, Ephraim Kira est le ” Kadogo ” devenu commandant de la Garde Républicaine qu’il a intégré en 1997; tandis que Christian Tshiwewe est le tout premier chef EMG des FARDC non ex-Faz.

Ce dernier a même tenu sa dernière causerie morale ce matin aux troupes qu’il a dirigées depuis 2020.

Le général trois étoiles a appelé les militaires au respect du serment devenu devise de la GR: Ne jamais trahir mon président.

La dernière causerie morale du général Tshiwewe a aussi abordé la discipline militaire ainsi que la mission spécifique de la Garde Républicaine.