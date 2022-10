Le ministre Mutinga salue la validation du 3e Rapport d’Etat du système éducatif national

Le ministre des Affaires sociales, de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire, Modeste Mutinga, a salué la validation du Rapport d’Etat du système éducatif national (RESEN) qui permettra au gouvernement de procéder au nouveau diagnostic du secteur de l’éducation.

« Qu’il me soit permis de saluer l’aboutissement des travaux de RESEN-RDC III dont l’option a été levée par le gouvernement et les partenaires techniques financiers pour identifier les goulots d’étranglement et atteindre l’objectif de développement durable de l’éducation (ODD4) qui est d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie », s’est félicité le ministre Mutinga, dans son mot d’ouverture des travaux de l’atelier organisé, le jeudi 6 octobre 2022, à l’hôtel Béatrice, à Gombe.

Pour le ministre, cette analyse diagnostique est nécessaire pour tenir compte des effets de la crise sur le secteur éducatif dans sa globalité. Reconnaissance oblige, le ministre a, au nom du gouvernement, exprimé sa gratitude aux partenaires en développement pour leurs contributions inestimables en faveur de l’évolution du système éducatif et de formation en RDC.

Au regard de résultats combien pertinents de ce rapport, le ministre Mutinga a invité la presse à « en assurer une large diffusion pour le bien de la jeunesse de la RDC ».

Fruit d’un travail intense

De son côté, le représentant résident de l’Unesco en RDC, Isaias Barreto da Rosa, a exprimé ses vives félicitations au gouvernement congolais pour l’engagement qui a permis d’aboutir à ce processus d’opérationnalisation de l’analyse sectorielle de la stratégie de l’éducation et de la formation (SSEF) qui définit les priorités d’action pour le secteur de l’éducation de 2016-2023. Il a lancé un appel à l’appropriation de ce rapport par les acteurs éducatifs, car ce RESEN pose les jalons pour une transformation du système.

M. le représentant a souligné que l’Unesco, agent partenaire qui a eu la responsabilité technique, financière et administrative du diagnostic, n’a ménagé aucun effort depuis le lancement de ce projet pour que sa mise en œuvre se déroule dans de meilleures conditions. Cette volonté, a-t-il rassuré, sera davantage renforcée même après cette phase de validation.

Le processus d’élaboration de ce troisième RESEN pour la RDC est passé par plusieurs phases dont la phase préparatoire, la phase de diagnostic, la phase de rédaction et la phase de validation. Ce rapport a été soumis à l’examen critique des techniciens. Des commentaires et des remarques ont été formulés, ce qui a conduit à l’obtention d’une version avancée du rapport. Ce 3ème rapport de onze chapitres qui vient d’être validé sera soumis à l’approbation politique. Il est le fruit d’un travail intense des experts nationaux de l’ensemble des sous-secteurs supervisés par le Secrétariat permanent d’appui pour la coordination de l’éducation (SPACE), sous l’accompagnement d’un consultant international.

Les experts d’autres ministères comme le Plan, le Budget, les Finances, l’Economie, l’Emploi et la Formation professionnelle ont aussi contribué à l’élaboration du présent rapport.

Quant à lui, le secrétaire permanent du SPACE, le professeur Valeur Munssia, a mis en exergue le caractère exclusif de ce rapport qui aura été porté par quatre ministères précités et la Société civile.

Le résumé de principaux résultats de ce rapport a été présenté au ministre Mutinga et à Mme le ministre délégué des Affaires sociales, Irène Esambo Diata.