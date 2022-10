Les gouverneurs de l’ex-Grand Bandundu et de la Tshopo chez le chef de l’Etat pour faire le point sur la situation sécuritaire dans leurs provinces

La situation sécuritaire et les questions relatives aux infrastructures ont été, jeudi 6 octobre 2022 à Kinshasa, au centre des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les gouverneurs des provinces du Kwango, Kwilu et Maindombe, issus de l’ancien Grand Bandundu ainsi que de la Tshopo.

Au nom de ses collègues de Maindombe et du Kwangi, Willy Ttshindala, gouverneur de la province du Kwilu, a déclaré qu’ils sont venus rencontrer le chef de l’État, garant de la nation, pour échanger au sujet des déplacés dans leurs trois provinces, à la suite du conflit Teke-Yaka dans le territoire de Kwamouth.

A l’en croire, plusieurs familles ayant fui les atrocités, se retrouvent aujourd’hui sans logis et moyens de subsistance à Bandundu/ ville, Efwatundu, Kenge, voire à Bolobo. Raison pour laquelle ils sont venus rencontrer le chef de l’État afin qu’il s’implique dans le processus de ramener toutes ces personnes dans leurs milieux d’origine respectifs.

La gouverneure de la province de la Tshopo, Madeleine Nikomba, a , quant à elle, fait savoir qu’elle a échangé avec le chef de l’État sur les situations en rapport avec la sécurité, l’électricité et les infrastructures dans sa province.