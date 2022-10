Lualaba : Molendo Sakombi n’a spolié aucune concession

Droit dans ses objectifs et s’inscrivant dans la matérialisation de la vision du chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, centré notamment sur l’Etat de droit, le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, ne peut que faire des mécontents dans ce secteur où le flou profitait souvent au plus fort.

Dans cette affaire d’accusations de spoliation portées contre lui par la gouverneure a.i. de la province du Lualaba, les documents et les démarches poursuivis éclairent pourtant tout en disculpant le ministre national des Affaires foncières. Ces mêmes documents ont pourtant bel et bien été transmis auprès de l’accusatrice, note-t-on, par le cadastre du Lualaba.

Pour bien des observateurs, les accusations portées gratuitement contre Molendo Sakombi cachent plutôt une volonté, mieux, le forcing de l’expropriation de la concession Munung acquise de longue date (1984).

Des preuves tangibles sont là. Et personne n’a pu contredire les éléments techniques.

Dans la foulée, la lettre de Sakombi Molendo est accompagnée d’un soubassement. C’est dire que rien n’a été fait en catimini pour l’instruction de rétablissement de la famille Munung dans ses droits, contrairement aux déclarations enregistrées.

L’avocat de la famille Munung a régulièrement saisi le ministre avec toutes les pièces. Et parmi le top ten des avocats réputés à la Cassation, Kifwabala a détaillé les preuves de l’appartenance de la concession à la famille Munung. Ce qui a poussé le ministre Sakombi à écrire dans les termes suivants : « Je suis saisi par Maitre KIFWABALA TEKILA/AYA, agissant pour le compte de la succession MUNUNG YAV A MUNUNG, représentée par sa liquidatrice Madame MUNUNG KADID Claire. De l’analyse des pièces annexées à cette correspondance, il appert que feu Monsieur MUNUNG YAV AMUNENG avait conclu un acte de vente en date du 14 août 1984 avec l’Etat congolais, représenté par le Commissaire d’Etat aux Finances, Budget et Portefeuille, au sujet du patrimoine des entreprises dénommées « Ferme de Musoka Ntanda », situé à 30 kilomètres de la ville de Kolwezi, dans le territoire de Mutshatsha, d’une superficie de 50.000 hectares», indique le ministre national des Affaires foncières dans sa correspondance datée du 9 septembre 2022. Avant d’ajouter : « L’acte de vente conclu avec la République subordonnait l’établissement des titres fonciers et immobiliers qu’après le paiement total des sommes convenues au bénéfice du Trésor public. La dette au profit du Trésor public ayant été entièrement payée, feu MUNUNG YAV MUNUNG devenait au regard de la loi foncière, titulaire d’un droit à devenir concessionnaire sur ce fond qui d’ailleurs est, jusqu’à ce jour, exploité par sa succession ».

« Voilà pourquoi, dans le but d’honorer les engagements pris par la République, de faire respecter et de sécuriser le droit à la propriété privée consacré et protégé par l’article 43 de la Constitution et je vous instruis, en exécution des articles 49, 181, 183, de la Loi foncière et 14 de l’Ordonnance n°74-148, du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi foncière, de me transmettre d’urgence pour signature et sans atermoiement, les projets d’arrêté de création de la parcelle ainsi que celui de contrat de concession emphytéotique de ladite concession aux noms des héritiers MUNUNG YAV A MUNUNG qui peuvent à cet effet, vous approcher pour les formalités d’usage. De ma parfaite considération », conclut Sakombi Molendo se basant sur les éléments du dossier lui transmis par les services de la province.

Tout est donc clair. Ainsi, il est difficile de comprendre que la gouverneure prétende que le ministre ne l’a pas mis en copie alors que tous les éléments du dossier lui ont été transmis curieusement par les services locaux des Affaires foncières.

Le 6 octobre 2022, le cabinet de Mme le gouverneur a.i. du Lualaba a bel et bien accusé réception de la correspondance datée du 5 octobre 2022 du chef de bureau André Kanik Sash a Murud, au nom du conservateur en séjour privé au Canada, portant transmission des projets de 56 contrats d’occupation provisoire de la Ferme Succession Munung Yav a Munung. Comme soubassements : le service foncier a aligné un contrat de vente avec la République du 18 août 1984, un acte de signification du jugement du 12 mars 2019. « En relisant le courrier du ministre des Affaires foncières, il n’y a aucun acte de vente, aucun acte de lotissement mais Fifi Masuka hurle partout et crie sur tous les toits pour salir le ministre des Affaires foncières », dénonce un activiste de la Société civile.

Et ce qui est clair, c’est que de la lettre d’instruction du ministre, il n’y a rien de décisif.

Le processus de régularisation est plutôt déclenché. Les équipes techniques des Affaires foncières travaillent sur le terrain avant de boucler le dossier par un acte de régularisation. Au finish, la propriétaire devra payer les droits à l’Etat.

C’est ici que se cache certaines intentions, dénonce-t-on. Il y a ceux qui évoquent la volonté de la vente de la concession des Munung à Kamoa alors qu’à la Cassation, la plus haute juridiction du pays, le verdict donne raison à la famille Munung. Ce jugement a beau rester dans les tiroirs pendant autant d’années, ça reste un jugement. Un droit demeure un droit.