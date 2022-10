Retrait de la Monusco, Bintou Keita : « Nous sommes prêts et disposés à nous retirer »

L'ONU s'apprête à abandonner l'Est de la RDC, en remettant la situation entre les mains des initiatives africaines. Dans une récente déclaration faite au Conseil de sécurité de l'ONU, la cheffe de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO), Bintou Keita, a indiqué la volonté de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Kinshasa pour accélérer le rythme de retrait de la force de l'ONU de 14.000 soldats et policiers, déployée dans l'Est de la RDC. Pour parer à toute éventualité, le président Félix Tshisekedi a remanié sensiblement le commandement militaire de son pays, en nommant le lieutenant-général Christian Tshiwewe Songhesha, chef d’Etat-major général des FARDC. Avec comme priorité, notamment, la réorganisation rapide, la reprise des opérations de nettoyage de toutes les poches et le renforcement des outils militaires. C’est donc sous le leadership de ce nouvel officier congolais que vont s’organiser toutes les opérations à mener conjointement avec des troupes de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC).