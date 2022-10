La RDC prend la présidence du réseau des parlementaires panafricains

Ouverts jeudi 6 octobre à Kinshasa, les travaux de la sixième conférence du réseau des parlementaires panafricains des commissions défense et sécurité se sont clôturés vendredi 7 octobre toujours dans la capitale de la République démocratique du Congo.

La cérémonie de clôture de ces assises a été sanctionnée par la passation de bâton de commande entre Ibrahim Shadara, président de la Commission défense et sécurité de la Chambre des représentants du Nigeria et Bertin Mubonzi, président de la Commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour un mandat de deux ans.

C’est le président du sénat Modeste Bahati qui a présidé la cérémonie de clôture de ces travaux qui ont réuni les parlementaires de plusieurs d’Afrique.

Le thème retenu pour cette conférence a porté sur “Dialogue sécuritaire Afrique- Europe à l’ère d’une nouvelle rivalité géopolitique : comment améliorer concrètement la coopération”.

Les participants à cette conférence ont posé des bases qui vont améliorer les rapports de coopération entre ces deux continents.

Dans son mot de clôture le président du sénat Modeste Bahati a loué les efforts manifestes du chef de l’État Félix- Antoine Tshisekedi dans la recherche de la paix contre l’agression de la RDC par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Ce avant d’appeler les parlementaires du monde à conjuguer les efforts pour lutter contre l’insécurité qui menace les peuples.