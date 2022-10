CAF-C2 : Lupopo prend une sérieuse option, DCMP battu aux Seychelles

Saint Eloi Lupopo et le Daring Club Motema Pembe étaient sur scène ce week-end pour le compte de la manche aller des 16èmes de finales de la Coupe de la Confédération de la CAF.

A Kinshasa au stade des Martyrs, les Cheminots lushois ont réalisé une bonne affaire en battant Esperancia Sagrada de l’Angola (2-0), le samedi 8 octobre 2022. Une très option sérieuse de qualification pour le club congolais.

Le début du match a été très mouvementé du côté des Cheminots. Les hommes de Mohamed Magasuba ne pouvaient rentrer au vestiaire sans prendre l’avantage au marquoir. Ils ont réussi à trouver la faille. Sur une vraie percussion de Manu Bola qui a réussi à effacer son vis-à-vis avant de faire une passe décisive à Jonathan Masakidi qui a trompé, à son tour, le portier angolais. 1-0 pour Lupopo.

Au retour des vestiaires, le jeu reste équilibré et les Angolais courent derrière l’égalisation. Le jeu est resté tendu de part et d’autre. A 1-0, rien n’est encore rassurant pour les Cheminots. Le coach monte Kazema Boso à la place de Makusu Mundele et Ciel Ebengo à la place de Jonathan Masakisi.

C’est dans les ultimes minutes que Jonathan Kazema, le nouvel entrant, va doubler la mise sur une passe décisive d’Héritier Kasongo. 2-0 en faveur de Saint Eloi Lupopo. Une victoire qui permet aux Cheminots de souffler un peu avant la manche retour en Angola.

Le Daring Club Motema Pembe, pour sa part, a été battu aux Seychelles par Saint Michel (0-1). Un match très difficile pour les Toupamaros qui ont même manqué d’arguments tout au long de la rencontre.

Après cette défaite, les Vert et Blanc de Kinshasa sont condamnés à réaliser une remontada lors de la manche retour prévue le week-end prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte, à 16 heures (heure locale).