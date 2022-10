Défense des droits humains : Poutine visé à travers le Nobel de la paix

Ils s’en défendent, et pourtant… Vendredi dernier, les membres du Comité du prix Nobel de la paix ont choisi de récompenser un trio : les ONG Memorial et Center for civil liberties, respectivement russe et ukrainienne, et le militant bélarusse des droits humains, Alès Bialiatski. Des représentants de la société civile qui tous, à leur manière, s’opposent à la vision du monde de Vladimir Poutine.

Au moment de l’annonce faite par la présidente du Comité norvégien, Berit Reiss-Andersen, celle-ci s’est bien gardée de mentionner directement le maître du Kremlin. Et quand elle a été interrogée sur le fait qu’il puisse s’agir d’un cadeau empoisonné à l’occasion du 70ème anniversaire du chef de l’État russe, elle a répondu que ce prix n’était pas dirigé contre Vladimir Poutine. Tout juste s’est-elle contentée de dire que le régime « autoritaire » russe, tout comme celui du Bélarus, devait cesser de réprimer les militants des droits humains :

« Ce prix ne s’adresse pas à Vladimir Poutine ni pour son anniversaire ni dans un autre sens, sauf que son gouvernement, comme le gouvernement bélarusse, constitue un gouvernement autoritaire qui réprime les militants des droits humains », a-t-elle détaillé.

LES PREMIERS « OPPOSANTS AU RÉGIME RUSSE »

Pourtant, en creux, force est de constater que l’ombre d’un geste de défi en direction de Moscou plane sur la décision du Comité norvégien.

Il faut ainsi rappeler que l’ONG Memorial, qui, en plus de lutter pour faire vivre la mémoire des victimes de l’époque soviétique, a notamment alerté sur les violations des droits humains en Tchétchénie sous la présidence de Vladimir Poutine. Ainsi, l’organisation est frappée par un ordre de dissolution des autorités qui ne laisse guère de doute quant à la position du Kremlin par rapport à cette ONG.

À l’occasion de l’attribution du prix, nombreux sont ceux qui ont d’ailleurs salué la mémoire de la directrice de la branche tchétchène de Memorial, Natalia Estemirova, assassinée en 2009, pour avoir dénoncé les agissements du régime russe et de ses alliés, parmi lesquels le très autoritaire Ramzan Kadyrov.

« Memorial, c’est la mise en lumière des crimes du passé et du présent, c’est la défense des victimes tchétchènes, syriennes, ukrainiennes, russes du poutinisme, c’est le courage incroyable de porter plainte en Russie contre Wagner », a par exemple applaudi l’eurodéputé Raphaël Glucksmann. « Memorial, ce sont les premiers des résistants au régime russe. »

Même chose au travers de la récompense attribuée à l’ONG Center for civil liberties en Ukraine. C’est l’une des organisations les plus en pointe dans la traque des crimes de guerre commis depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Depuis des mois, et comme l’a encore rappelé Berit Reiss-Andersen, vendredi dernier, les membres de l’ONG recensent sur le terrain et auprès de la population les preuves d’exactions commises dans le cadre de la guerre.

La cheffe du Center for civil liberties en Ukraine, Alexandra Matvïïtchouk, a appelé, le même jour, à la création d’un tribunal international pour juger le président russe, Vladimir Poutine.

« Il est nécessaire de créer un tribunal international et de traduire en justice Poutine, [le président biélorusse Alexandre] Loukachenko et d’autres criminels de guerre », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.

« L’ONU et les États participants doivent résoudre le problème du ‘fossé des responsabilités’ et offrir une chance de justice à des centaines de milliers de victimes de crimes de guerre. Sans cela, une paix durable dans notre région est impossible », a-t-elle expliqué.

Selon elle, « la Russie devrait être expulsée du Conseil de sécurité de l’ONU pour violation systématique de la Charte des Nations unies ».

UNE CRITIQUE AUSSI PAR RICOCHET

Enfin, en choisissant Alès Bialiatski, le Comité Nobel a encore, par ricochet, atteint Vladimir Poutine. L’homme, fervent défenseur des droits de l’Homme en Biélorussie depuis les années 1980, est effectivement un opposant majeur au régime du « dernier dictateur d’Europe », Alexandre Loukachenko.

Un dirigeant autoritaire qui est aujourd’hui, à l’heure de la guerre en Ukraine, l’un des derniers partenaires de Vladimir Poutine avec qui il partage une vision de l’exercice du pouvoir et de la répression des oppositions. Il a d’ailleurs prêté son territoire pour permettre aux troupes russes d’envahir l’Ukraine. Ainsi en exhortant Minsk à libérer Alès Bialiatski, emprisonné sans procès et de manière arbitraire en 2020, le Comité s’attaque, bien évidemment, aux pratiques du régime biélorusse.

En effet, alors qu’il est vivement contesté dans son pays depuis le milieu des années 1990, Alexandre Loukachenko, est ardemment défendu par la Russie de Vladimir Poutine. Et en mettant en lumière les emprisonnements de militants pro-démocratie et l’absence de justice libre dans le pays, ce prix Nobel de la paix devrait venir écorner encore un peu plus le pouvoir en place. Et par extension ceux qui le protègent.

RÉACTIONS

En réaction au Nobel, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué, vendredi, la société civile, « oxygène de la démocratie », tandis que le président américain, Joe Biden, a souligné le courage des trois lauréats face « à l’intimidation et à l’oppression ».

Le président français, Emmanuel Macron, a salué « des défenseurs indéfectibles des droits humains en Europe ».

« Alès Bialiatski en Biélorussie, l’ONG Memorial en Russie, le Centre pour les libertés civiles en Ukraine. Le Nobel de paix rend hommage à des défenseurs indéfectibles des droits humains en Europe. Artisans de la paix, ils savent pouvoir compter sur le soutien de la France », a-t-il tweeté.

En exil, la cheffe de file de l’opposition bélarusse, Svetlama Tikhanovskaïa, généralement considérée comme la vraie gagnante du scrutin de 2020, a salué la reconnaissance d’un « combat pour la liberté ».

« Ce prix donne la force morale (…) à tous les militants russes des droits humains », a dit à la presse le président de Memorial international, Ian Ratchinski. « C’est un honneur d’être (lauréats) ensemble » avec CCL ukrainien, a noté Oleg Petrovich Orlov, pacifiste russe indomptable et cofondateur de l’ONG Memorial.

Et pour terminer, on notera qu’en guise de réaction à ce prix, un tribunal de Moscou a ordonné, dans la soirée de vendredi, la saisie des bureaux de Memorial. Ses locaux principaux à Moscou « ont été transformés en biens publics », a déclaré le tribunal de Tverskoï à l’agence de presse Interfax à l’issue d’un énième procès visant l’ONG. Le régime bélarusse a lui affirmé qu’Alfred Nobel, l’inventeur du prix, « se retourne dans sa tombe ».