En prévision de la Journée internationale de la fille, Kisenso : Des élèves de l’Institut de la Colline sensibilisés à leurs droits

En prévision de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année, les structures « Congoleese Women for Développement », l’Agence F4, appuyées par le Centre Wallonie-Bruxelles (CWB), l’Unicef et Fraternité des anciens élèves de l’Institut de la Colline (FRAIC) de Kisenso, ont conscientisé ces élèves sur les droits et devoirs de la fille et les moyens d’y accéder.

La journée décrétée depuis 2012 par les Nations unies a été célébrée, cette année, sous le thème : « Notre heure est venue, nos droits, notre avenir».

Mme le ministre de la Culture, des Arts et des Patrimoines, Catherine Kathungu Furah, a envoyé un message d’encouragement à ces élèves.

Mme Rosette Kabona, conseillère en charge de partenariat économique et coopération au Centre Wallonie-Bruxelles, a fait remarquer que cette Journée internationale dédiée aux droits de la fille est moins médiatisée que celle consacrée aux droits de la femme. C’est dans ce contexte qu’elle en a appelé à la prise de conscience des filles pour leur épanouissement et mieux jouer leur rôle dans la société par le travail aux côtés des hommes pour développer ensemble le pays.

Pour sa part, la directrice générale de l’Agence F4 et de l’ONG « Congoleese Women for Développement », Mme Joëlle Bile, a indiqué que la Journée internationale des droits et devoirs de la fille a été créée pour réclamer les droits à l’éducation, la non-discrimination entre fille et garçon, droit à la liberté des filles de ne pas faire le travail forcé, droit de décider à partir du quel moment se marier et dire non au mariage précoce, droit d’être respectée, droit d’accéder gratuitement aux soins de santé, le droit de manger, le droit à la sécurité (alimentaire, physique), à la protection contre l’agression (violences sexuelles).

Comment préparer un avenir radieux

Pour préparer son avenir radieux, la jeune fille est appelée à s’inspirer des adultes afin de bénéficier de son expérience et d’assurer son avenir.

Quant à elle, Mme Annie Mandungu, a conseillé à ces élèves qu’elle qualifie de « génération numérique » de se faire accompagner de leurs aînés (parents) pour mener de recherche sur le net afin de connaître leurs droits en tant que filles et garçons.

« Il faut vous réveiller maintenant. Il faut utiliser cet outil de manière responsable et utile », a recommandé Mme Annie Mandungu.

L’ancienne élève de l’Institut de la Colline, Mme Ornella Sakina, aujourd’hui médecin et activiste des droits de la femme et initiatrice de l’ONG « Femme entrepreneure et ambitieuse », a encouragé ces élèves à prendre les études au sérieux pour travailler et participer ainsi activement au développement de ce pays.

L’autre ancienne de l’Institut de la Colline 2006-2007, Mme Nadège Bope, a partagé son expérience sur comment elle brillait aux côtés des hommes. Selon elle, l’information c’est le pouvoir. Ces élèves étant dorénavant informés, ne ménageront aucun effort pour revendiquer leurs droits.

Un poème sensibilisateur tiré du texte « Sac à dos » écrit par Nadège Bope a été déclamé à cette occasion.

Dans une vidéo projetée sur place, Mme le rapporteur et porte-parole du CSAC, Chantale Kanyimbo, a encouragé ces élèves à étudier pour changer les choses dans ce pays.

Mme Carine Nsavu Nzau est vice-présidente de la Chambre de Commerce & d’Industrie du Kongo Central et l’une des administrateurs congolais du futur port de Banana.

Elle a recommandé à chacune de ces filles de « travailler, croire en soi-même, persévérer, garder sa dignité, son intégrité, se fortifier dans la présence de Dieu pour préparer, dès à présent, son avenir radieux ».