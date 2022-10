Kinshasa : l’Agence nationale de l’Aménagement du territoire se dote d’un siège

Les lignes bougent dans le secteur de l’Aménagement du territoire. Il s’agit d’un secteur qui est bien au centre de la vision de développement du président de la République, Félix Tshisekedi. C’est dans ce cadre que l’ANAT, créée par le décret n°21/08 du 30 décembre 2021, dispose désormais un siège social. Il est situé à la Place Batetela, au 8ème niveau de l’Immeuble Crown Center sur le boulevard du 30 Juin, dans la commune de Gombe.

C’est le ministre de tutelle, le ministre d’Etat Guy Loando Mboyo, qui a procédé à son inauguration en présence, notamment, du directeur de cabinet du Premier ministre, Ngondankoy, qui a, pour l’occasion, circonscrit le cadre de l’événement du jour en rappelant les missions dévolues à cet établissement.

A cette occasion, le ministre d’Etat en charge de l’Aménagement du territoire a rassuré des avancées enregistrées dans ce secteur. C’est que sur base de la Politique nationale de l’aménagement du territoire, élaborée grâce à l’appui du PNUD, l’ANAT, a fait savoir le ministre d’Etat, a déjà conçu certains projets dont le coût d’envoi interviendra incessamment. Il y a, entre autres, l’aérogare de Boende, dans la province de la Tshuapa et la construction de Lumumba Ville.

Par ailleurs, Me Guy Loando Mboyo a indiqué que le Conseil des ministres a aussi assigné à l’ANAT quelques projets, notamment la ville pilote de Goma, pour ce qui est de la construction de plusieurs unités de logement pour l’accueil des sinistrés de Goma ; l’installation d’une industrie de production des matériaux pour soutenir la reconstruction de notre projet de construction au Nord-Kivu; la viabilisation des sites de projets près de la ville de Goma; et la construction d’une autoroute à péage pour relier deux pôles urbains.

L’agenda de l’ANAT

Aussi l’ANAT, indique-t-il, a élaboré d’autres projets, mais qui n’attendent que des moyens financiers pour procéder aux études approfondies et à l’exécution. Il s’agit de l’extension de la ville de Bukavu, l’extension de la ville d’Uvira, l’extension de la ville de Kolwezi, à l’horizon 2035, l’extension de la ville de Kalemie, l’extension et la modernisation de la ville de Mbuji-Mayi, la rénovation de vieux quartiers dans la ville de Kinshasa, l’extension de la ville de Kinshasa avec le projet Kitoko ville, la conception et l’aménagement des centres secondaires de chefs-lieux de nouvelles provinces, l’aménagement des échangeurs et des parkings payants à Kinshasa pour réduire les embouteillages et générer les recettes pour le compte du Trésor public, l’aménagement des cimetières sociaux modernes sous forme de jardins à Kinshasa, la conception des plans d’aménagement des villes suivant la lettre de mission du Premier ministre, le développement des infrastructures de production des énergies renouvelables attendu en terme de micro barrage et central solaire de la lutte contre la déforestation grâce à la création d’une industrie de production.

Ce faisant, il a fait savoir que c’est pour la toute première fois de l’histoire que la RDC dispose d’un établissement destiné à la construction, à l’aménagement et à la modernisation des villes ainsi que les infrastructures y afférentes. D’où sa recommandation faite aux responsables et experts de cet établissement à bien gérer et à remplir comme il se doit les missions leurs assignées.