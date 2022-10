Lualaba : Fifi Masuka donne de la voix sur la concession de 50 000 ha à Mutshstsha

L’affaire fait déjà grand bruit. Elle oppose le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, à la gouverneure a.i. du Lualaba, Fifi Masuka.

Et finalement chaque camp passe aux justifications. Après que le ministre des Affaires foncières a démontré à son niveau que les accusations portées contre sa personne dans le sens d’une prétendue spoliation de cette concession sont sans soubassement. C’est au tour de la gouverneure de donner de la voix par l’entremise de sa cellule de communication.

Selon cette cellule, la gouverneure du Lualaba a empêché une démarche tendant à déposséder les communautés locales vivant dans le groupement Musokantanda de leurs terres ancestrales.

Le camp de Fifi Masuka doute encore de la saisine du ministre des Affaires foncières par le Conseil de la succession Munung Yav A Munung, présentée comme l’acheteur de la concession depuis le 14 août 1984, auprès de l’Etat congolais.

Dans le fond, la cellule de communication de la gouverneure a.i voit dans la démarche sous-tendant l’achat de cette concession, un raisonnement malicieux qui ne peut pas occulter la fraude qui a caractérisé sa démarche de déposséder les terres des communautés locales vivant dans le groupement Musokantanda Ntanda.

Le flou, selon les services de la gouverneure a.i., repose du fait que le ministre des Affaires foncières adresse directement sa lettre contenant l’instruction, sans tenir informé le Premier ministre ni le Parlement, encore moins l’autorité provinciale.

Pour la gouverneure Fifi Masuka, il est inconcevable d’entreprendre une démarche d’accorder une concession sur 50.000 (cinquante mille) hectares des terres sans informer le gouvernement central, ni le gouvernement provincial concerné.

« Étant ministre des Affaires foncières et sachant que les concessions, pour les terres de plus de 2000 ha, ne peuvent être valablement accordées que par la loi. Il ne pouvait donc pas entamer cette démarche seul sans tenir informé l’Assemblée nationale », argumente-t-on. D’où la correspondance du 6 octobre 2022 du chef de bureau André Kanik Sash a Murud, portant transmission de 56 contrats d’occupation provisoire. C’est ici que la gouverneure a.i. du Lualaba soulève un questionnement : « Pourquoi avoir fractionné la concession de 50.000 hectares en 56 concessions de moins de 1000 hectares au profit de la même succession ? »

Ainsi, estime-t-elle, que l’idée était celle de réduire la superficie, qui était au-delà de la compétence du ministre des Affaires foncières, en petites concessions de moins de 1000 hectares correspondant à sa compétence afin de se permettre de signer les 56 contrats correspondants à chacune d’elles.

Pour l’autorité provinciale, sans sa dénonciation à temps, les 56 contrats seraient déjà transmis au ministre des Affaires foncières et qu’il les aurait déjà signés.

Bien plus, Fifi Masuka marque son étonnement du fait que le conservateur des titres immobiliers de Kolwezi 1 éclate, de sa propre initiative, les 50.000 hectares en 56 concessions, alors que l’instruction du ministre des Affaires foncières était claire : lui transmettre un projet d’arrêté (bien que la superficie relève de la compétence de la loi) et un contrat d’emphytéose pour signature.

En tout état de cause, octroyer 50.000 hectares à un individu serait déposséder les terres de tout un groupement qui regorge plus de 100.000 habitants qui vont perdre leurs champs, les cimetières de leurs ancêtres, leurs logements, etc., au profit d’une succession. Ce qui serait inadmissible.