EPST : Lambert  Mende soumet à Tony Mwaba les préoccupations du Sankuru

Les préoccupations dans le secteur de l’enseignement dans la province du Sankuru ont été au menu des échanges entre Lambert Mende Omalanga, en sa qualité de l’élu de Lodja, et le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Tony Mwaba, lundi 10 octobre 2022 dans son cabinet de travail.

Satisfait de la visite de l’ancien ministre de la Communication et des Médias Lambert Mende, Tony Mwaba s’est dit être béni de la présence de ce dernier: « Cette visite constitue une bénédiction d’avoir reçu un des grands acteurs de la scène politique congolaise, depuis le Maréchal Mobutu jusqu’à ce jour, passant par Mzée Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange ».

A la tête d’une forte délégation, ce doyen des députés nationaux était venu mettre à la connaissance du ministre de l’EPST des problèmes qui se posent à Sankuru dans le secteur de l’enseignement primaire, secondaire et technique.

Au sortir de l’audience Lambert Mende a fait la restitution de leur échange en ces mots: « Je suis d’abord venu faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous, ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l’avenir de notre pays et porter à sa connaissance, certains nombres des préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankuru, dont je suis le doyen des députés nationaux et particulièrement dans le territoire de Lodja dont je suis l’élu ».

Et de poursuivre : « Nous avons échangé à ce sujet-là. Il m’a donné un certain nombre d’informations que je vais relayer à mes électeurs à la base et je pense qu’ils seront satisfaits parce que je réserve la primeur des réponses que le ministre a bien voulu me donner et je pense que c’est tout à l’honneur de ce grand ministère qu’il dirige aujourd’hui et je ne peux que vous dire toute ma satisfaction à la suite de cette rencontre que nous venons d’avoir ».

S’agissant des réalisations du ministre Tony Mwaba, notamment la réforme de la gratuité de l’enseignement primaire, le ministre honoraire de la Communication et des médias a déclaré que ce programme a été élaboré depuis plusieurs années mais c’est Tony Mwaba qui l’a mis en marche.

« Si j’ai commencé par vous dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c’est parce qu’il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme nous l’avons élaboré depuis plusieurs années, à l’époque où moi j’étais encore membre du gouvernement. Nous n’avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd’hui, nous voyons le résultat de ce programme tel qu’il se déroule sur le terrain et chez moi il y a des centaines de milliers d’enfants, qui sans ce programme de gratuité de l’enseignement fondamental, seraient aujourd’hui en train de jouer à la margelle ou de s’apprêter à rejoindre des groupes plus au moins marginaux, mais qui sont sur le banc de l’école au point qu’il se pose de sérieux problèmes d’infrastructures pour encadrer et abriter ce trop-plein d’enfants. Ce qui est une très bonne chose pour un pays comme celui-ci, qui est un pays à très grande majorité composée de jeunes et des très jeunes, voire d’adolescents », a fait savoir Lambert Mende. Avant de renchérir : « Donc c’est un satisfecit que je voudrais exprimer ici au ministre Tony Mwaba et à toute son équipe pour la mise en œuvre sans coup férir de ce programme que le président Tshisekedi a eu le courage de mettre les pieds à l’étrier parce que ça existe dans la loi, ça existe dans la Constitution, mais jamais personne n’a pensé à lui donner corps comme le président l’a fait et comme lui est occupé à le réaliser concrètement dans les 26 provinces que composent notre pays ».

Notons qu’après avoir échangé avec Lambert Mende, Tony Mwaba a reçu la délégation de l’Association des professeurs de l’Université de Kinshasa (APUKIN) venue lui soumettre les problèmes qui gangrènent cette structure ainsi que le féliciter et l’encourager pour la qualité de son travail.