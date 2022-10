Le FPI s’apprête à refinancer le projet BAGS and SACS dans le Haut-Katanga

L’extension de la société BAGS and SACS dans le Haut-Katanga figure parmi les prochains bénéficiaires de la programmation faite par le Fonds de promotion de l’industrie (FPI). L’extension de l’usine spécialisée dans la production des emballages biodégradables et recyclables qui est déjà opérationnelle à Kimpese, territoire de Songololo dans la province du Kongo Central verra ainsi son portefeuille augmenté dans le souci de revitaliser l’économie congolaise.

Le projet a bénéficié d’un accompagnement financier du Fonds de promotion de l’industrie. Avant de procéder au refinancement de ce projet pour son extension dans le Haut-Katanga, le nouveau directeur général du FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi, a tenu à se rendre compte de la capacité opérationnelle de cette unité industrielle.

Sur le lieu, le directeur général du FPI a été agréablement surpris. Le patron du FPI s’est rendu à l’évidence que BAGS&SACS évolue très bien. Cette société qui, selon toute vraisemblance, peut se targuer d’être l’une des usines modernes opérant dans la production des emballages du ciment et des produits agricoles, figure parmi celles qui font la fierté de la RDC. Elle a bénéficié de l’accompagnement du Fonds de Promotion de l’Industrie dans l’investissement et le financement de son projet.

A travers une descente aux installations de la société Bags and Sacks, l’équipe conduite par Bertin Mudimu Tshisekedi était émerveillée par le travail qu’abat cette usine de production et commercialisation des sacs d’emballage en plastique biodégradable et recyclable destinés au ciment et aux produits agricoles qui est opérationnelle à Kimpese, dans le territoire de Songololo, dans la province du Kongo Central.

Le directeur général du Fonds de Promotion de l’Industrie Bertin Mudimu Tshisekedi voulait tout simplement se rassurer de la capacité opérationnelle de cette unité industrielle qui a bénéficié d’un accompagnement financier du Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) afin d’envisager un refinancement de cette société qui veut s’étendre dans l’espace Grand Katanga.

La demande de refinancement de Bags and sacs en cours d’analyse au FPI

À en croire le promoteur du projet, M. Hussein Ladha, L’usine Bags and sacs veut diversifier sa production en fabriquant localement des emballages destinés au transport des minerais et servir en même temps les emballages pour les cimentiers et agriculteurs de l’espace Grand Katanga.

La demande de refinancement de Bags and sacs est en cours d’analyse au FPI.

Dans sa vision managériale, le nouveau directeur général du FPI Bertin Mudimu a voulu mener cette mission de supervision pour se rendre à l’évidence et jauger le fonctionnement de l’usine.

Le constat fait par Bertin Mudimu en visitant toute la chaîne de production de cette usine est que Bags and sacs fonctionne à merveille. Les outils de production installés s’alignent parfaitement selon les normes internationales. Sa production permet à la République de combler le besoin en importation de cimenteries existantes, estimées à plus de 3 millions de sacs par an et même des pays environnants. Aussi, l’usine a créé plus de 250 emplois directs et contribue également à l’élargissement de l’assiette fiscale et à l’économie de devises affectées à l’importation des emballages.

Concernant l’évolution des négociations déjà entamées en vue d’une éventuelle reprise de la société MAK sarl spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport des minerais installée à Lubumbashi, Hussein Ladha, promoteur du projet Bags and sacs s’est voulu rassurant.

« L’accord pour le rachat est déjà signé. Nous entamons bientôt la deuxième étape qui est celle du début du plan d’investissement. Je suis très heureux de constater que le directeur général du FPI a décidé de se rendre dans nos installations. Sa visite nous réconforte. Il faudra qu’on échange sur les prochaines étapes afin de mettre en marche le plan d’investissement et démarrer notre objectif qui est celui de démarrer dans les prochains six mois. Nous sollicitons toujours l’accompagnement du FPI. Je pense qu’après la visite d’aujourd’hui, nous bénéficierons une fois de plus de l’accompagnement du FPI », a-t-il confié.

Rappelons que c’est depuis 2010 que le FPI avait financé la société MAK implanté à Lubumbashi. Mais, à ce jour, cette industrie connait des difficultés énormes. Les machines sont devenues désuètes par rapport à l’évolution technologique et même au besoin du marché. Voilà qu’aujourd’hui, Bags and Sacks de Kimpese veut acquérir Mak Sarl pour moderniser l’usine et créer de l’emploi tout en doublant la capacité de production.

Il convient de signaler qu’en termes d’investissement, Bags and Sacks pourrait injecter 15 à 16 millions USD pour la redynamisation de MAK Sarl et qui deviendrait alors Bags and Sacks Katanga. Cette extension va participer à l’émergence de l’économie de la RDC. Pour ce faire, l’accompagnement du FPI dans l’investissement et le financement est très attendu.