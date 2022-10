Production de la farine de blé : le groupe Seaboard poursuit son programme d’investissement

Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a accordé une audience, samedi 8 octobre 2022, à la Primature, à une délégation du groupe Seaboard Corporation, une entreprise américaine, actionnaire à hauteur de 51% dans la Minoterie de Matadi (Midema), cette société mixte avec l’État congolais, qui produit la farine de blé. Conduite par Jack Bresky, vice-président de ce groupe, cette délégation est venue réitérer son programme d’investissement dans la production de la farine de blé.

« Je suis Jack Bresky de Seaboard Corporation, une entreprise américaine, actionnaire avec l’État congolais dans la Midema. Le but de la réunion était de présenter la société, expliquer, rassurer, et de renforcer le fait que le groupe Seaboard croit en la République démocratique du Congo et veut y investir encore plus via la Midema, dans laquelle on est actionnaire et de discuter un petit peu de nos activités avec Son Excellence M. le Premier ministre », a-t-il déclaré en substance.

Il convient d’indiquer que le groupe Seaboard est présent en RDC, à travers la Midema, depuis 1973. « L’année prochaine, on va fêter notre cinquantenaire. La RDC est un pays très important pour le groupe. Et donc, on veut continuer à investir en RDC. On croit en ce pays et on voudrait encore être plus présent », a-t-il rassuré.

La farine de blé est consommée par la majorité des Congolais. Cette grande entreprise promet de poursuivre son programme d’investissement dans le but de participer au développement économique de la RDC.