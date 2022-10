Football : la 28ème édition du championnat national risque de s’arrêter brutalement

La 28ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot) a été bel et bien lancée sur l’ensemble de sites de la République démocratique du Congo. Du coup, le problème de déplacement des clubs participant au championnat se pose avec acuité comme c’était le cas lors de la dernière édition. Le président de la Commission de gestion de ce championnat, Bosco Mwehu, a fait une sortie médiatique annonçant ainsi un possible arrêt du championnat pour cause des moyens financiers.

Une sortie médiatique qui, jusque-là, sème la panique dans l’opinion sportive congolaise. Le public sportif congolais ne cesse de s’interroger sur l’issue de la 28ème édition de la Ligue nationale de football. Les clubs n’ont pas assez de moyens pour se prendre en charge.

A cet effet, le secrétaire général aux Sports, Barthélemy Okito, qui expédie les affaires courantes, est revenu sur ce dossier tout en recadrant le président Bosco Mwehu.

Pour lui, l’Etat congolais ne fait que contribuer à la bonne organisation du championnat national de football. Il ne prend pas en charge l’entièreté de la gestion de la Ligue nationale de football.

Il y a une procédure pour décaisser l’argent dans les comptes du Trésor public au profit du championnat national. « Le ministre des Sports n’a pas de caisse dans son cabinet. Il écrit aux ministres des Finances et Budget. Vous ne pouvez pas lier l’organisation du championnat à l’argent que l’État doit vous donner », a-t-il martelé.

A en croire la source, l’Etat congolais ne peut financer que les structures où il y a un contrat d’objectif et que toutes les structures soient en règle juridiquement, conformément aux résolutions prises lors de derniers états généraux des sports qui se sont tenus dans la province du Kongo Central. Ce qui revient à dire que, la Linafoot devra se prendre avant tout en charge et ne doit pas compter à 100% sur le gouvernement.

Lancée largement en retard pour plusieurs causes, la 28ème édition de la Linafoot court, une fois de plus, le risque de s’arrêter brutalement. Faudrait-il changer la formule pour permettre aux clubs de mieux s’en sortir ? Trop tard, la formule avait déjà été adoptée par la FECOFA, la Linafoot et l’association des clubs participants.

Affaire à suivre…