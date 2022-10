JIJF 2022 : la CONEPT en plaidoyer pour la scolarisation de la jeune fille enceinte

En cette journée mémorable, la cheffe de l’établissement du lycée Mpiko, la sœur Générose Mukeba Mulumba, a indiqué que « la journée vise à mettre en évidence et à répondre aux besoins et défis auxquels les filles sont confrontées, tout en promouvant l’autonomisation des filles et la réalisation de leurs droits humains…

« Pour nous qui travaillons pour l’éducation de la jeune fille, avec le souci de son devenir et, donc, de son autonomisation, cette journée est un réel défi qui nous pousse à réfléchir », a-t-elle déclaré en substance.

Dans le monde, 132 millions de filles ne sont pas scolarisés, dont 34,3 millions en âge d’aller à l’école primaire et au premier cycle du secondaire et 67,4 millions en âge d’aller au deuxième cycle du secondaire, note le rapport UNICEF 2020.

A en croire Chantal Kalala, chargée de communication et plaidoyer à la CONEPT/RDC, a circonscrit cette activité en ces termes : « Pour la CONEPT, c’est le plaidoyer qu’elle est en train de mener pour qu’on vote des lois, pour que ces lois puissent permettre aux filles de la RDC de poursuivre leur scolarité, sans discrimination, quels que soit l’obstacle et leurs convictions. Parce que le constat est qu’en République Démocratique du Congo, à l’école, lorsque la fille est enceinte, elle est renvoyée ; lorsqu’une mère adolescente est inscrite dans une école ordinaire, elle est discriminée, elle est indexée et il y a même des parents d’autres élèves qui interdissent à leurs filles de les fréquenter parce qu’elle est présentée comme une mauvaise semence. Mais, nous parlons de la parité entre homme-femme. Et cette parité, nous pensons qu’elle devrait d’abord commencer en milieu scolaire. Il faudrait donc offrir à toutes les filles l’occasion de poursuivre leur scolarité. La grossesse n’est pas un handicap à l’intelligence de la fille. Quelle que soit sa condition, la fille est capable de poursuivre ses études et de devenir quelqu’un de grand au bout du compte ».

Appel au sens de responsabilité

Pour sa part, la présidente de l’ONG Action Rtrida (ARTRIDA) a axé son propos sur l’importance de l’éducation.

« La jeune fille d’aujourd’hui est la femme de demain. Lève-toi et prends tes responsabilités en mains, car le meilleur est à venir et demain se prépare aujourd’hui », a-t-elle exhorté.

La CONEPT RDC, qui a choisi comme thème à la célébration « l’heure est venue, nos droits notre avenir », est un mouvement de la Société civile qui vise à promouvoir et défendre le droit à l’éducation pour tous comme droit humain fondamental. Elle tient à garantir une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.