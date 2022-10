Hydrocarbures : Didier Budimbu confère avec les gouverneurs de l’Equateur et Kasaï sur l’approvisionnement en produits pétroliers

Pour une première fois dans l’histoire des hydrocarbures, le ministre Didier Budimbu réunit les gouverneurs de dix provinces sur la problématique de d’approvisionnement en produits pétroliers dans le Grand Équateur et Grand Kasaï.

La question était au menu de la table-ronde ayant mis le ministère des Hydrocarbures en face des gouverneurs de dix provinces des Équateur et Kasaï, du 10 au 11 octobre 2022 à Sultani Hôtel.

Autour du ministre des Hydrocarbures, des experts du secteur, en plus gouverneurs de provinces concernés, des opérateurs pétroliers, les entreprises commerciales ainsi que les indépendants.

La rencontre avait pour objectif : l’élaboration d’une feuille de route pour la résolution, de manière pérenne, du problème d’approvisionnement de ces provinces en produits pétroliers et au meilleur coût.

Le ministre des Hydrocarbures Didier Budimbu a exhorté les entreprises pétrolières à mutualiser leurs efforts afin de régler cette question. « On ne se réunit pas aujourd’hui pour le plaisir ou parce qu’il y en a qui viennent de l’Équateur ou du Kasaï. On se réunit parce qu’il y a un problème très sérieux. Le grand Équateur et le grand Kasaï font partie de la République démocratique du Congo. Il est anormal quand on a une même structure de prix à l’Ouest que le prix du carburant soit différent dans la ville de Kananga, à Mbuji-Mayi, à Mbandaka ou encore à Boende, c’est juste anormal. Je pense que dans le programme du gouvernement, il est prévu que le ministère des Hydrocarbures puisse prendre ses responsabilités, que nous puissions nous battre pour que la distribution de tous les produits pétroliers se fassent dans les normes à travers le grand Équateur et le grand Kasaï », a-t-il déclaré en substance.

Lors des travaux, différents sous-thèmes ont été également abordés par les ministres provinciaux, les gouverneurs de 10 provinces et les sociétés pétrolières, notamment SEP Congo, Cobil Sa, Engen, Petrocam, Total Énergie, Sonahydroc, le président des indépendants et ML. La SNCC, la DGDA et GPOPP ont aussi exposé au cours de la journée inaugurale.