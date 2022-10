Justice : ouverture de la retraite des conseillères pénitentiaires de la MONUSCO

C’est sous le thème : « Promotion du genre en milieu carcéral : Rôle et Responsabilité du personnel pénitentiaire féminin » que le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire a présidé, le mardi 11 octobre 2022, la cérémonie d’ouverture de la retraite des conseillères pénitentiaires de la Monusco et le personnel féminin de l’administration pénitentiaire de la RDC.

Partant des données précitées, Amato Bayubasire a déclaré qu’il est indispensable de prendre en considération la question du genre dans les établissements pénitentiaires du pays. Néanmoins, des efforts sont menés dans ce sens par le ministère de la Justice au travers de la mise en œuvre des recommandations des états généraux de la justice tenus en 2015 sur la politique nationale de réforme de la justice et de son plan d’action prioritaire, à travers l’élaboration de textes de réforme du système pénitentiaire qui sont déjà dans le circuit pour adoption.

Pour le vice-ministre de la Justice, cette rencontre sera surement le point de départ pour le personnel pénitentiaire féminin de la RDC de s’inspirer de l’initiative des conseillères pénitentiaires de l’Unité d’appui à l’administration pénitentiaire de la Monusco pour la promotion du genre en milieu carcéral.

« Je suis persuadé que ce défi sera relevé malgré les difficultés mises en évidence à travers le diagnostic cité supra et une quasi-inexistence d’un cadre institutionnel prenant en compte les besoins spécifiques des femmes détenues », a-t-il déclaré en substance.

L’aboutissement de la réforme pénitentiaire facilitera sûrement l’exécution des recommandations préconisées par les conseillères pénitentiaires de l’Unité d’appui à l’administration pénitentiaire. Également, la mise en œuvre de la stratégie de promotion du genre prendra en compte la construction de prison pour femmes et le recrutement de personnel pénitentiaire féminin en nombre suffisant.

Multiples réalisations de la Monusco

Le vice-ministre a également remercié la Monusco pour les multiples réalisations faites au profit de l’administration pénitentiaire de la RDC dans les domaines de la formation, de la sécurisation des prisons, des infrastructures, de l’hygiène et de la santé des détenus ainsi que de leur alimentation. Ce qui constitue un des chevaux de bataille du président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi. Aussi, a-t-il salué la tenue de cette retraite dont les recommandations pour la mise en œuvre de la stratégie du genre en milieu carcéral seront suivies au ministère de la Justice avec tout l’appui nécessaire.

Pour la déléguée de la Monusco, la stratégie de parité fixe des objectifs en matière d’égalité de représentation des hommes et des femmes avec des engagements spécifiques dans le domaine de leadership et la responsabilisation, des positions de hautes directions, le recrutement et la rétention et la création d’un environnement favorable.

Aujourd’hui, les statistiques montrent que le nombre de femmes déployées dans les différentes opérations de paix ne cessent de s’accroitre, car leur présence améliore l’engagement avec la communauté haute et en particulier avec les femmes et les filles qui préfèrent souvent interagir avec elle.

En juin 2022, le personnel féminin de la Monusco représente 20,6 % soit 33,33 % de staffs internationaux et 16,1 % des staffs nationaux.

En fait, la Mission est encore en retard par rapport aux cibles qu’elle s’est fixée.