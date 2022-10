40ème anniversaire de “Le Potentiel” : Les félicitations de l’ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC

AMBASSADEUR DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

A MONSIEUR MODESTE MUTINGA MUTUISHAYI FONDATEUR DU QUOTIDIEN D’INFORMATIONS GENERALES LE POTENTIEL A KINSHASA

Kinshasa, le 13 octobre 2022

Objet : félicitations pour le 40ème anniversaire du quotidien “Le Potentiel”

Monsieur le Fondateur,

Je vous félicite, ainsi que toute la rédaction à l’occasion du 40ème anniversaire de la première édition de votre quotidien d’informations générales.

Le Potentiel permet au lecteur de se tenir au courant des évolutions politiques, sociales et économiques en RDC et dans le monde entier, tout en restant un vrai média professionnel. Dans le contexte actuel où nous sommes confrontés à de nouveaux défis planétaires, un tel professionnalisme est indispensable pour que la société congolaise puisse comprendre la situation réelle aux niveaux national et international.

L’Ambassade de la Fédération de Russie en RD Congo attache une grande importance au développement de la coopération avec des médias indépendants qui non seulement informent la société d’une cascade d’événements au fil de ces décennies, mais aussi contribuent à créer une base pour les discussions libres, ouvertes et transparentes au sujet de question d’intérêt public. Je me réjouis de pouvoir procéder à l’analyse de la vision particulière de la situation dans le pays et sur la scène internationale dans les articles audacieux de votre rédaction.

Je souhaite à vous et à vos collègues de nouvelles réalisations et bien sûr de succès dans vos activités visant à faciliter la compréhension mutuelle entre les peuples de la RDC et de la Russie à travers les activités d’édition.

Veuillez agréer, Monsieur le Fondateur, les assurances de ma haute considération.

AMBASSADEUR

ALEXEY SENTEBOV