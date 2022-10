Assemblée nationale : le VPM Daniel Aselo interpellé pour tracasseries et bavures policières

Le député national Josué Mufula, élu de la ville de Goma, province du Nord-Kivu, a déposé, le jeudi 13 octobre, une interpellation à charge du vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Ceci pour n’avoir pas reçu de réponses à sa question écrite adressée en août dernier à Daniel Aselo, vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, Sécurité, décentralisation et Affaires coutumières. Face à ce qui s’apparente à un mépris vis-à-vis de la représentation nationale, l’élu de Goma est donc passé à la vitesse supérieure pour interpeller Daniel Aselo.

Après avoir déposé cette interpellation, l’élu de Goma s’est exprimé en ces termes : « En vertu de l’article 138 de la Constitution, je me suis évertué à adresser une question écrite au VPM de l’Intérieur et de la Sécurité, concernant bien entendu des tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. Eu égard à l’article 179 du règlement intérieur qui stipule endéans dix jours de la réception de cette question écrite qui peut être déposée pendant ou en dehors de la session parlementaire, si la réponse n’est pas transmise au bureau de notre chambres basse, cette question écrite peut faire l’objet d’une interpellation qui n’est plus un moyen d’information, mais un moyen de contrôle contraignant ; lequel peut aboutir à une motion de défiance ».

En fait, c’est depuis le 25 août dernier que la question écrite avait été déposée jusqu’à la date de 13 octobre 2022, le député national, à l’origine de cette initiative, n’a jamais reçu suite à son action. Raison pour laquelle il a décidé, « à ses risques et périls », de transformer sa question écrite en une interpellation.

Le détonateur : la bavure policière de Goma

« Je me suis décidé, à mes risques et périls, advienne que pourra parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire, d’être la voix de nos concitoyens sans voix, d’initier une interpellation contre le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur ; non pour incompétence notoire, mais parce que les tracasseries policières taraudent les esprits de nos concitoyens », a-t-il fait savoir.

Pour s’en convaincre, le député national cite le cas récent qui s’est produit, le 11 octobre 2022 à Goma, à la suite du bouclage décidé par les autorités militaires pour récolter une avalanche de taxes imposées aux citoyens, un élément de la police s’est permis de poursuivre, à l’aide d’une moto, le conducteur Amisi, âgé à peine de 23 ans, pour tirer à bout portant sur l’infortuné jeune homme.

De même, dans la capitale congolaise, on observe un phénomène d’embarquement de véhicules des particuliers au centre-ville, pour le fallacieux motif de mauvais stationnement. Ces véhicules sont conduits à la fourrière de camp Lufungula et d’où le véhicule ne ressort qu’après paiement d’environ 150 USD. La police ferait mieux de débarrasser la ville de toutes les épaves de véhicules qui jonchent les rues, allant jusqu’à obstruer la voie publique, a estimé le député national. A ceci s’ajoutent toutes les tracasseries dont sont victimes les conducteurs de la part la police de circulation routière.

L’élu de Goma se tourne donc vers le bureau de l’Assemblée nationale pour que le VPM Aselo soit convoqué dans le meilleur délai afin qu’il s’explique devant la représentation nationale.