CHAN 2023 : Pamphile Mihayo quitte le staff technique

A trois mois du démarrage de la septième édition du championnat d’Afrique des nations « CHAN Algérie 2023 », le staff technique des Léopards A’ est réaménagé. La Fédération congolaise de football association (FECOFA) vient de nommer Michel Kigoma, actuel entraîneur du FC Céleste, comme sélectionneur adjoint des Léopards. Il remplace à ce poste Pamphile Mihayo Kazembe. La FECOFA n’a pas donné les raisons de ce remplacement à la presse.

Michel Kigoma fût assistant de l’entraîneur italien Andrea Agostinelli au sein de Daring Club Motema Pembe. Il intègre le staff des Léopards A’ dirigé par le sélectionneur principal Raoul Shungu. La compétition est prévue du vendredi 13 janvier au samedi 4 février 2023 en Algérie. La mission est d’aller le plus loin possible et rafler le trophée.

Les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe B aux côtés des Crânes de l’Ouganda, des Eléphants de la Côte d’Ivoire et des Lions du Sénégal.

La RDC qui jouera ses matchs dans la ville d’Annaba, sera à sa 6e participation dans cette compétition. Un record pour elle qui est double vainqueur de cette compétition réservée aux joueurs évoluant au pays. Au total, dix-huit sélections prendront part à ce tournoi international de football.

Bientôt la FECOFA va donner le programme général des Léopards pour la préparation minutieuse de cette compétition réservée aux joueurs locaux. Pour l’instant, le sélectionneur principal Raoul Shungu continue d’observer le comportement de ses poulains en se servant de la 28ème édition du championnat national et des coupes interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).