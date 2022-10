Coordination de Lamuka : Muzito passe le témoin à Fayulu sur fond des dissensions

La passation de témoin entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu, respectivement coordonnateur sortant et celui entrant de la coalition Lamuka, a eu lieu le mardi 11 octobre 2022. Mais en l’absence de deux ténors. Absents de la capitale, les deux leaders ont été représentés par Devos Kitoko et Blanchard Mongomba, respectivement secrétaire général du parti Écidé de Martin Fayulu et secrétaire général de Nouvel Élan d’Adolphe Muzito.

Cette remise et reprise s’est déroulée dans un contexte de divergences entre les deux parties au sujet de la question des alliances politiques au sein et en dehors de Lamuka.

Le parti d’Adolphe Muzito reproche au camp de Martin Fayulu d’avoir « peur d’assumer publiquement et officiellement une ligne politique entamée avec, nota’mment, le FCC dans le cadre du bloc patriotique et la désignation de son candidat à la présidentielle de 2023 ».

Formée sous le mandat de Martin Fayulu, alors coordonnateur de Lamuka, le « Bloc patriotique » est composé du Front Commun pour le Congo (FCC), des laïcs catholiques et protestants ainsi que de plusieurs organisations dites pro- démocratie. Objectif : exiger les réformes consensuelles, notamment les réformes électorales préconisées pour des élections crédibles en 2023. Nouvel Elan d’Adolphe Muzito n’a jamais fait partie de ce bloc patriotique.

Muzito crève l’abcès

A la faveur d’une sortie médiatique lors de son récent séjour dans le Kwango, Adolphe Muzito est revenu sur les points de divergences avec son frère de case Martin Fayulu.

Réagissant à une question de la presse, le leader de Nouvel Élan a estimé que son partenaire de l’Ecidé ne se prenait pas, lui-même, au sérieux au moment que lui, en sa qualité d’ancien Premier ministre croyait en lui, par principe républicain, pour respecter la volonté exprimée par le peuple et qui donnait, selon lui, Martin Fayulu gagnant.

« Moi, en tant qu’ancien Premier ministre, je croyais en mon ami (Martin Fayulu, ndlr) en tant que chef de l’État élu, puisqu’il était élu en 2018. Mais finalement je me suis rendu compte que lui-même ne se considérait pas comme tel. Cela se traduit par le fait qu’il voyait en mon attitude de la faiblesse », a-t-il regretté.

Avant de poursuivre en ces termes : « Je suis resté au sein de LAMUKA quand nos camarades Bemba et Katumbi sont partis, pour défendre la vérité exprimée par le peuple par principe républicain et non pour un individu. J’ai des valeurs et ces valeurs veulent que je défende la vérité quoi qu’il en coûte. Si quelqu’un y voit de la naïveté alors je ne sais pas de quelle école politique il est ».

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre a épinglé la question des alliances politiques qui a opposé leurs camps politiques respectifs dans le cadre de la remise et reprise qui s’est finalement déroulée ce mardi au siège de Nouvel Élan.

« Nous avons demandé aux amis de mettre sur papier (communiqué final dans le cadre de cette remise et reprise de ce jour, ndlr) ce qu’ils avaient déjà commencé et ils n’en veulent pas. Moi j’y vois de la malhonnêteté. Pourquoi vouloir camoufler une pratique qu’on a déjà pris l’habitude de faire pour que quand l’autre camp va aussi emboiter les pas, vous alliez crier au scandale. C’est malhonnête et ne comptait pas sur moi pour faire une telle politique. Moi je veux que tout soit au vu et au su du peuple », a expliqué Adolphe Muzito.