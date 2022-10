Dossier permis de conduire : Okende visé par une motion de destitution

Les jours du ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Chérubin Okende, au sein du gouvernement Sama Lukonde, sont comptés. Jugé « incompétent », le ministre Okende est sur une chaise éjectable. Une motion de défiance contre le ministre a été déposée, mercredi 12 octobre 2022 au bureau de l’Assemblée nationale. L’initiative est du député national Anicet Babanga Mpotiyolo. Si cette motion est adoptée par la plénière de l’Assemblée nationale, Chérubin Okende sera le deuxième Warroir de l’équipe Sama Lkonde à être expurgé du gouvernement Tshisekedi II, après Jean-Marie Kalumba Yuma, ex-ministre de l’Economie évincé le 30 mars 2022 à la suite d’une motion de défiance du député national Crispin Mbindule.

Le député national Anicet Babanga Mpotiyolo, élu de la circonscription électorale d’Inongo-Ville, a affirmé que les conditions sont réunies avec 63 signatures déjà récoltées.

Il s’est exprimé en ces termes : « Il s’agit d’une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu’il est en train de commettre dans l’exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés avec les collègues signataires de cette motion pour qu’il quitte définitivement ce gouvernement. Toutes les conditions ont été respectées, y compris le nombre de signatures ».

Selon toute vraisemblance, les auteurs de cette motion de défiance reprochent au ministre plusieurs griefs, notamment les dossiers liés au retard dans la délivrance de permis de conduire ainsi que les difficultés dans le domaine de la compagnie d’aviation nationale « Congo Airways ».

Cette initiative de contrôle parlementaire qui vise un des lieutenants de Moïse Katumbi est interprétée comme un règlement de comptes par ses proches.

On rappelle qu’il y a de fortes frictions entre Ensemble pour la République et l’Union sacrée de la nation (USN) que le chairman Katumbi ne croit plus en l’Union sacrée de la Nation, dont il dénonce sans cesse les actions. Déjà, Moïse Katumbi ne parle plus le même langage avec les autres formations politiques qui composent cette plateforme chère à Félix-Antoine Tshisekedi. En témoignent les dernières déclarations d’olivier Kamitatu, directeur de cabinet de Katumbi qui, au cours de sa dernière sortie médiatique, a fait savoir que « Pas une seule minute de glissement sera accordée aux dirigeants actuels ». Déclarations qui ont exacerbé les dissensions au sein de l’Union sacrée de la Nation à laquelle appartient officiellement Ensemble de Moïse Katumbi.

C’est dire que le ministre Okende risque gros, pensent certains députés de l’USN, qui auraient été en réunion mardi dans la soirée avec Christophe Mboso pour contrer cette offensive en gestation du camp de l’ancien gouverneur du Katanga.

Mais à la différence de Jean-Marie Kalumba Yuma, ex-ministre de l’Economie, Chérubin Okende Senga, est un député national, élu de la circonscription de Lukanga, ville de Kinshasa. Il est soumis au régime d’incompatibilités durant tout son mandat politique et a la possibilité de revenir à l’hémicycle à la fin de son mandat politique.

« Une fois élus et leurs pouvoirs validés, les Députés nationaux et Sénateurs sont soumis au régime des incompatibilités ; leur mandat est incompatible avec d’autres mandats et fonctions bien énumérés dans la Constitution de la RDC ; ce qui entraîne l’interdiction de cumul des fonctions et des mandats », renseigne la Constitution du 18 février 2006.