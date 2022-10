Droits de l’Homme : Des experts africains condamnent l’activisme des groupes armés dans l’Est de la RDC

Le groupe d’experts africain a condamné l’activisme des groupes armés et la résurgence des attaques perpétrées contre les populations civiles, les casques bleus onusiens, les acteurs humanitaires ainsi que les Forces armées de la République démocratique du Congo, dans l’Est du pays. Il a pointé du doigt les groupes rebelles et terroristes, principalement les Forces démocratiques alliées (ADF), la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO), les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), et le M23 qui occupe avec le soutien du Rwanda, la cité de Bunagana et d’autres localités où ce mouvement des terroristes commet plusieurs exactions de droits de l’Homme.

Ces experts africains se sont exprimés sur ce dossier lors de la présentation de sa résolution de l’assistance technique à la RDC, à la 51ème session du Conseil des Nations unies aux droits de l’Homme à Genève. Ils ont, par la même occasion, voulu soutenir le pays à maintenir son élan de bonnes pratiques des droits de l’Homme souillés par l’activisme des groupes armés écumant sa partie orientale.

Le groupe d’experts africains a aussi condamné avec le soutien apporté à ces forces du mal par qui que ce soit en violation flagrante des principes relatifs à la promotion et protection des droits de l’Homme.

De ce fait, il demande la cessation immédiate de ce soutien avant de condamner toutes les violations des droits de l’Homme commises, en particulier dans les régions touchées par les conflits armés dans l’Est de la RDC, lesquels sont à la base d’importants déplacements des civils.

Satisfecit de groupe d’experts africains

Par ailleurs, le groupe d’experts africains se dit satisfait des efforts fournis par les autorités congolaises pour traduire les auteurs présumés de ces actes en justice. Il les encourage également à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin que l’ensemble des auteurs présumés soient traduits en justice, et accueille avec satisfaction les condamnations déjà prononcées. Il encourage le gouvernement congolais à poursuivre ses efforts en faveur du respect de l’Etat de droit. Cela, dans le but de respecter, protéger et garantir la jouissance par tous des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, conformément aux obligations internationales des États, en particulier pendant l’état de siège en vigueur dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, où la justice militaire a pris le relais des juridictions civiles dans le cadre des procédures pénales. Il s’est dit aussi satisfait de l’engagement ferme du président de la République à améliorer la situation des droits de l’Homme ainsi que les mesures positives prises depuis son investiture, notamment pour le lancement de son programme de réformes et d’ouverture de l’espace politique, avec des actions concrètes telles la libération de détenus politiques, la fermeture de centres de détention où ils se trouvaient, le retour d’acteurs politiques et la réalisation de progrès en matière de respect des libertés fondamentales.

Ces experts africains ont aussi salué la mise en place du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, par la signature par le président de la République, le 5 juillet 2021, de l’ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de ce programme, ainsi que la nomination de son coordonnateur. Ils ont apprécié les efforts du gouvernement pour l’amélioration du cadre légal en matière électorale et de protection des défenseurs des droits de l’Homme ainsi que de la promulgation de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap ainsi que celle portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées après l’adoption par les deux Chambres du Parlement.

Le groupe d’experts africains a félicité la RDC concernant l’amélioration de conditions de détention dans les prisons ainsi que la condamnation des auteurs des assassinats des défenseurs des droits de l’Homme Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Il a prié le Haut-commissaire des Nations unies au droit de l’Homme à établir un rapport complet sur la situation des droits de l’Homme en RDC et de le lui présenter, dans le cadre d’un dialogue interactif renforcé, à sa 54ème session du Conseil des droits de l’Homme qui se tiendra à Genève en suisse en septembre 2023.