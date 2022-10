Éducation : le SPACE organise les travaux de la 3è Revue conjointe de la SSEF 2016-2025

Cette revue sera axée sur l’analyse du Rapport de suivi qui décrit l’état d’avancement de la mise en œuvre de la SSEF et les résultats intermédiaires réalisés de 2016 à 2022. Le Rapport s’articule autour de neuf chapitres : contexte macro-économique et démographique de la SSEF ; présentation et résultats de la SSEF ; bilan des programmes de la SSEF ; bilan des réformes clés de la SSEF ; réalisations financières ; rapport synthèse des ateliers thématiques nationaux ; pilotage et suivi-évaluation de la SSEF ; points de vue des partenaires sur la mise en œuvre de la SSEF ; thématiques d’actualité en éducation.

Pour rappel, la RDC s’est dotée en 2015, d’une Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation, SSEF 2016-2025, en vue de relever les défis récurrents auxquels son système éducatif fait face depuis la décennie 1970.

La SSEF couvre l’ensemble du secteur de l’éducation et de la formation dont la gestion est répartie actuellement entre quatre Ministères : (i) ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, (ii) ministère de l’Enseignement supérieur et universitaire, (iii) ministère de la Formation professionnelle et métiers et (iv) Ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale.

Trois modalités d’évaluation des progrès

La SSEF est adossée aux différents Agendas internationaux, notamment l’Objectif de Développement Durable (ODD4) dédié à l’Education, l’Agenda mondial pour 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour l’Education (CESA-2063).

Elle définit les priorités d’action pour le secteur de l’éducation durant la période 2016-2025. Elle a été endossée en janvier 2016 par le Gouvernement de la RDC et le Groupe de partenaires techniques et financiers (PTF) soutenant le secteur de l’éducation et de la formation.

Le dispositif de suivi de la SSEF 2016-2025 prévoit trois modalités d’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de huit programmes et des réformes sectorielles préconisées. Il s’agit de : – Suivi permanent et régulier des activités et des indicateurs pour assurer la mise à jour régulière du cadre des indicateurs ; – Revues annuelles pour faire le point sur l’état d’avancement physique des activités, sur l’exécution financière et sur l’évolution des indicateurs de suivi ; – Revues à mi-parcours pour, d’une part, mesurer les progrès réalisés, évaluer la pertinence globale des politiques menées, des réformes engagées et des financements mobilisés et, d’autre part, réviser, le cas échéant, certaines des options retenues dans la SSEF 2016-2025.

Depuis le lancement de la mise en œuvre de la SSEF en 2017, deux revues annuelles ont déjà été organisées en 2019 et 2021. Suite aux effets de la pandémie à COVID-19, la revue à mi-parcours n’a pas été organisée en 2020. La revue de 2021 a revêtu un caractère plutôt technique, dans le but de préparer la présente revue à mi-parcours prévue du 13 au 17 octobre 2022.