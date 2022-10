Education : Tony Mwaba donne le coup d’envoi des travaux de la 3è revue conjointe à mi-parcours de la SSEF 2016-2025

Cette revue est axée sur l’analyse du Rapport de suivi qui décrit l’état d’avancement de la mise en œuvre de la SSEF et les résultats intermédiaires réalisés de 2016 à 2022.

Donnant le coup d’envoi des travaux, le ministre Tony Mwaba a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi qui a décidé, dès son avènement à la magistrature suprême, de placer l’éducation au rang des priorités nationales du gouvernement ; ce qui a permis de ramener des millions d’enfants sur le chemin de l’école, grâce à sa politique de la gratuité de l’enseignement primaire. PourTony Mwaba, depuis l’adoption de la stratégie par le gouvernement, des efforts ont été accomplis et plusieurs réformes lancées dans l’optique de redynamiser le secteur. Cependant, il n’en demeure pas moins vrai et, face à l’exigence de plus en plus marquée de la société pour une éducation de qualité et plus équitable qui ne laisse aucun enfant congolais en dehors de l’école, les défis à relever demeurent immenses dont le plus important est celui du financement du secteur, a-t-il indiqué.

Aussi a-t-il émis le vœu de voir ces assises aboutir à de meilleurs résultats : « Beaucoup d’autres défis restent à relever. Les différents exposés et les ateliers programmés au cours de ces jours seront au tant l’occasion de les aborder et les mettre en exergue. Je vous exhorte, en conséquence, à des analyses profondes et objectives, à trouver de meilleures solutions aux obstacles qui entravent l’atteinte des objectifs du secteur fixés dans la Stratégie sectorielle. C’est un exercice technique important qui requiert la participation de toutes les parties prenantes que vous êtes. Nous attendons de ces assises des recommandations claires sur la mise en œuvre des réformes sectorielles et des actions prioritaires d”ici 2025 ».

Le SPACE félicite la RDC pour sa capacité d’anticipation

Pour sa part, le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, a fait savoir que la revue conjointe faite ce jour, témoigne à suffisance de l’intérêt accordé au secteur de l’éducation, en général, et au sous secteur de l’alphabétisation ainsi que de l’éducation non formelle en RDC, en particulier. Elle exprime la volonté du pays à mettre en pratique les différents engagements pris par la communauté internationale en vue d’éradiquer l’analphabétisme dans le monde et d’assurer une éducation de qualité à tous, sans une quelconque discrimination.

La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipulu, de son côté, encouragé les organisateurs, en l’occurrence le Secrétariat permanent d’appui à la coordination du secteur de l’éducation, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, lesquels s’emploient à assurer le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie sectorielle de l’éducation. « Ces travaux sont une occasion d’une part, de mesurer les progrès réalisés, évaluer la pertinence globale des politiques, les réformes et les financements engagés et d’autres part, réviser le cas échéant, certaines options retenues dans la stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025. C’est une opportunité pour moi de faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers ici représentés en faveur du sous-secteur de l’enseignement et de la formation professionnelle en vue d’appuyer ce sous-secteur », a-t-elle déclaré.

Bien auparavant, le professeur Valère Munsya du Secrétariat permanent d’appui et de coordination du secteur de l’éducation (SPACE) a souligné que les revues conjointes sont l’occasion pour les acteurs de regarder en arrière pour voir ce qui a été fait et en avant, pour voir ce qui reste à faire en s’appuyant sur les indicateurs. Le secrétaire permanent du SPACE s’est par ailleurs félicité pour la capacité d’anticipation de la RDC, dans la mesure où le gouvernement a choisi de s’engager dans la théorie du changement, même si beaucoup reste à faire.

Les partenaires techniques et financiers ont, par la bouche de la chargée d’affaires de l’ambassade britannique en RDC, réitéré leur engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement de la République pour une éducation de qualité. Ils ont salué les progrès réalisés dans le secteur avec la mise en œuvre effective de la gratuité de l’éducation primaire, notamment.

Il convient de relever que ces travaux qui réunissent plusieurs acteurs du secteur de l’éducation et des sous-secteurs prennent fin le 17 octobre 2022.