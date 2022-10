Nord-Kivu : l’OVG alerte sur une nouvelle activité du volcan Nyiragongo

L’Observatoire Volcanologique de Goma (OVG) alerte sur la nouvelle activité du volcan Nyiragongo au Nord-Kivu.

Les deux volcans, dont Nyiragongo et Nyamulagira, demeurent actifs, dit l’OVG, et « le niveau d’alerte du volcan Nyiragongo reste le jaune ».

C’est ainsi que l’observatoire appelle à la vigilance, et informe les populations de Goma, Gisenyi et de partout ailleurs que les données instrumentales acquises pendant la période du 2 au 9 octobre 2022 mettent en évidence les faits saillants suivants : de la Séismologie : l’activité sismo-volcanique durant la période susmentionnée s’est concentrée le long de la grande fracture liant les deux volcans actifs. Ces séismes sont à longue période. Ils sont plus concentrés du côté du champ du volcan Nyamulagira. L’analyse de RSAM montre que l’énergie est restée presque stable durant la semaine bien qu’il y a eu quelques fluctuations. Quant à la sismicité tectonique ; jusqu’au 8 octobre, trois séismes ont été localisés au nord-ouest du lac Kivu. En date du 9 octobre 2022, à 9 h 25 et 20 h 10 deux séismes tectoniques ressentis ont été localisés respectivement aux cordonnées ci-après : longitude 29.28; latitude -1.74: profondeur 23 km et longitude 29.090; latitude-1.854; profondeur 10km. Leurs magnitudes respectives étaient de 3,4 et 3,8.

De la Géodésie : Les mesures de la température effectuées dans les fractures volcaniques situées au flanc sud du volcan ont montré d’une manière générale une stabilité. Les écartements de ces fractures ont subi des compressions dans la globalité.

De la Géochimie : D’une manière globale, la concentration en CO₂ dans les fractures volcaniques a augmenté dans tous les sites à Bugarura et à Munigi. Par ailleurs, le volume du dioxyde de soufre est resté constant.

De la Technique : le service technique a continué à suivre l’état des réseaux de surveillance.