Sécurité dans la région des Grands Lacs : Sama Lukonde échange avec Huang Xia

Le chef du gouvernement, Sama Lukonde, a partagé sa lecture et ses observations sur les grands dossiers politiques et sécuritaires dans la Région des Grands Lacs avec l’Envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, qu’il a reçu en audience, mercredi 12 octobre 2022, à la Primature.

Au cours de leurs échanges, le chef du gouvernement et son hôte ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Face à la presse, Huang Xia a affirmé que les observations du Premier ministre l’aideront à préparer sa communication au Conseil de sécurité des Nations unies le 26 octobre 2022. « J’exprime, une fois de plus, mes vifs remerciements à son Excellence M. le Premier ministre, qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ses observations sur les grands dossiers dans la région des Grands Lacs. Cela nous aide fortement pour notre travail pour les semaines à venir et ça m’aiderait surtout à préparer ma communication au conseil de sécurité le 26 octobre. Et donc, nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité », a-t-il dit en substance.

Il convient rappeler que le Premier ministre, a effectué plusieurs missions d’évaluation de l’état de siège en Ituri et le Nord-Kivu, qui ont aiguisé sa maîtrise du dossier sur la paix et la sécurité, surtout dans l’Est du pays, épicentre de l’insécurité dans la région des Grands Lacs.