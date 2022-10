Sécurité : Début des travaux préparatoires de la table ronde sur l’état de siège

Le chef de l’État, Félix Tshisekedi, a échangé, mercredi 13 octobre, à la Cité de l’Union africaine, avec une délégation du caucus de parlementaires du Nord-Kivu et de l’Ituri au sujet de l’état de siège, encore en vigueur dans ces deux provinces. Au cours de ces échanges élargis aux membres du gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, les présidents des commissions Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’aux autorités civiles et militaires, il a été question de passer en revue la situation sécuritaire du pays dans la partie Est, avec un accent particulier sur l’état de siège.

D’après le député national Crispin Mbindule, élu de Butembo au Nord-Kivu, qui a pris part à cette réunion, la rencontre s’inscrit dans le cadre de la table ronde à venir sur l’évaluation de l’état de siège dans le Nord-Kivu et en Ituri.

« La rencontre avec le chef de l’État, le chef du gouvernement, les FARDC, la police nationale, DGM, tous les services de sécurité avec les députés du Nord-Kivu et de l’Ituri, c’est la réunion préparatoire à la table ronde qui va consister à discuter sur la question de l’état de siège et de la sécurité dans la province du Nord-Kivu et de l’Ituri. Là, nous avons traité sur des préalables », a-t-il fait savoir dans une interview accordée à la presse, jeudi 13 octobre.