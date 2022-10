Assemblée nationale : Christophe Mboso et Murât Ulku pour l’approfondissement des relations parlementaires RDC-Turquie

Le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, a eu des échanges très fructueux avec le nouvel ambassadeur plénipotentiaire de Turquie en RDC, M Murât Ulku.

Au sortir de l’entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate Murât Ulku s’est exprimé en ces termes : « Je viens de commencer ma mission ici, en tant qu’ambassadeur de Turquie en RDC. Et dans ce cadre, j’effectue des visites de courtoisie. Aujourd’hui, j’ai un grand honneur d’être reçu par l’honorable Président de l’Assemblée nationale de la RDC. Je dois dire que le concept parlement est très important dans notre société, parce que c’est notre parlement qui nous a libérés, il y a à peu près 100 ans; laquelle a mené la guerre d’indépendance ».

Pour le diplomate turque, la rencontre avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, est aussi une belle occasion pour dresser un état des lieux de la coopération entre les deux Etats, en général, dans le domaine parlementaire, en particulier. Parce que, a-t-il justifié, à l’heure moderne, ce n’est pas seulement les diplomates qui mènent les activités de coopération, les parlements sont très importants pour engager le peuple.

Création du groupe d’amitié RDC-Turquie

« Nous devons toujours avoir le soutien des parlements. Et dans ce cas-là, bien évidemment, nous exerçons nos mandats. Je désire un soutien continu de la part de l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, j’ai eu le grand honneur de voir que l’honorable président a eu le plaisir de me témoigner un soutien pour toutes les activités de coopération que nous allons mener en RDC. Bien évidemment, un aspect très important pour nous, c’est de trouver la meilleure façon d’accroître la coopération entre les deux parlements », s’est-il réjoui par ailleurs.

Le diplomate turque a également informé le président Mboso, qu’en 2018, la Turquie avait créé un groupe d’amitié extra-parlementaire à Ankara, à la grande Assemblée nationale.

« J’ai donc suggéré à l’honorable président que, du côté congolais, on puisse aussi suivre ces pas. Ainsi, nous aurons la chance d’animer ce volet parlementaire. Et l’honorable président m’a confirmé que le côté congolais est prêt à procéder à la création d’un groupe d’amitié interparlementaire au sein de l’Assemblée nationale. Et d’autre part, il faut qu’on puisse approfondir notre coopération. Il faut le soutien de deux parlements, parce que plusieurs accords ont été signés, surtout de lors de la récente visite du président Erdogan à Kinshasa, et la ratification de ces accords est très importante. Les ministères concernés, du côté turque, doivent avoir un cadre légal pour procéder à ces activités de coopération. Et je crois que dans le système congolais, c’est aussi un besoin », a-t-il réfléchi.

Avec le président de l’Assemblée nationale, il était question de faire le point des accords qui attendent la ratification. Pour ce faire, le diplomate turque a félicité la RDC pour les accords qui ont été récemment ratifiés par l’Assemblée nationale, ainsi que ceux qui doivent être ratifiés du côté turque.