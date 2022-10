Berlin : « L’Empire du silence » à l’affiche au Human Rights Film Festival

Le film « L’Empire du Silence » sera projeté dans le cadre du Festival du film sur le droit de l’Homme de Berlin annoncé pour le 17 octobre à 20h30 au Sputnik Kino, en présence du réalisateur Thierry Michel. Et la rediffusion le 22 octobre à 20h30 à Hackesche Höfe Kino.

Depuis vingt-cinq ans, la RDC est déchirée par des guerres largement ignorées des médias et de la communauté internationale. Des crimes sont commis en toute impunité. Le film « L’empire du silence » de Thierry Michel témoigne des souffrances mais aussi des espoirs du peuple congolais enlisé dans des conflits qui comptent des centaines de milliers, voire des millions de victimes.

« Fermer les yeux sur les innombrables crimes, c’est de la complicité ». Et c’est ce que Denis Mukwege et bien d’autres ne veulent plus faire. Denis était médecin de garde à l’hôpital de Lemera, en RDC, lorsque celui-ci a été attaqué. Il a dû voir ses patients et ses collègues se faire tuer. C’était au début de la première guerre du Congo. Des décennies de violence ont suivi. Au moment où il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018, Denis avait soigné des milliers de femmes violées par des rebelles armés. Un rapport de l’ONU nomme les innombrables crimes de guerre et violations des droits de l’homme – mais le rapport est ignoré. Les auteurs n’ont pas été poursuivis ni inculpés. Désormais, les victimes veulent rompre leur silence et tenter elles-mêmes de mettre fin à cette impunité.