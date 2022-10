Célébration de 50 ans d’amitié Sino-congolaise : L’ambassadeur chinois satisfait d’un partenariat gagnant-gagnant

50 ans de normalisation des relations diplomatiques sino-congolaises, un motif de satisfaction pour l’ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo qui a qualifié cette coopération d’un partenariat gagnant -gagnant pour les deux nations. C’était le mercredi 12 octobre lors de la célébration de ce cinquantenaire à Fleuve Congo Hôtel, à Gombe, en présence de plusieurs personnalités de deux Etats.

La coopération sino-congolaise est marquée en partie par l’histoire de deux pays qui ont subi, au cours de leurs histoires respectives, des influences exogènes. Ayant eu des histoires parfois semblables, le Congo, ancien allié du bloc socialiste, et la Chine se sont solidarisés en vue de promouvoir le développement. L’engagement de la Chine au Congo est particulièrement important en termes de soutien financier et moral, et le Congo peut tirer partie de l’expérience de développement de la Chine.

Le diplomate chinois a exprimé sa satisfaction face à la multiplication des liens de coopération pragmatique et palpable entre le deux nations durant ces vingt dernières années.

« Nous avons le grand plaisir de nous retrouver ici à ce séminaire pour célébrer cet événement historique, faire le bilan de cinquante ans que nous avons parcouru ensemble et s’investir dans un avenir meilleur pour nos relations dans la nouvelle année. La Chine est l’un de premiers Etats qui ont soutenu l’indépendance de la RDC et établi des relations diplomatiques avec elle. La Chine est devenue depuis longtemps le premier partenaire commercial de la RDC et l’un des premiers investisseurs dans le pays. Durant les vingt dernières années, les échanges commerciaux entre nos deux pays ont été multipliés par quatre cents cinquante, les réalisations de coopération pragmatique sont palpables aux quatre coins de territoire congolais ».

Le professeur Nicole Ntumba Mbwatshia, conseillère du chef de l’Etat en matière politique, s’est exprimé en ces termes : « Ce moment exceptionnel permet de prendre un moment pour nous remémorer la pertinence des liens historiques de coopération et d’amitié qui unissent le peuple chinois et le peuple, que des chemins parcourus, que des progrès réalisés, que d’espoir suscité entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo qui ont fait la démonstration de leur capacité à œuvrer ensemble dans l’intérêt, bien compris, de leurs nations respectives. Un demi-siècle durant, nous avons cheminé de part et d’autre pour baliser les fondamentaux de cette précieuse coopération et les efforts consentis par nos deux Etats, afin d’améliorer et diversifier les différents domaines de coopération dans le respect de principe de gagnant-gagnant ».

« Votre participation témoigne de l’importance et de l’intérêt que vous apportez aux relations Chine- RDC, compte aujourd’hui parmi les plus dynamiques, les plus fructueuses qui existent entre la Chine et le continent africain. Nous voudrions également vous remercier sincèrement et, à travers vous, tous ceux qui ont contribué, cinquante ans durant, à l’accomplissement des réalisations extraordinaires tout au long de ce parcours historique. Le séminaire d’aujourd’hui est d’abord une belle occasion pour nous de passer en revue et de faire le bilan de ces cinquante ans d’amitié et de coopération », a déclaré le chargé des affaires ai de l’ambassade de Chine en RDC.

Notons par ailleurs qu’à la fin de cette activité, quelques recommandations ont été formulées en résumant les différents ateliers qui ont eu lieu lors de cette célébration, à savoir : la redéfinition de leçon ou attente précise de la RDC selon le contexte actuel et la réactivation des accords existants en vue d optimiser au mieux les retombées de ces relations ; l’ implantation des industries chinoise en RDC et le transfert de technologie le développement du secteur agricole en RDC pour permettre la transformation et la valorisation de toutes ces richesses naturelles la résistance aux calomnies et la tentatives de fragilisation de relation sino-congolaise; l’accompagnement de la RDC dans la transformation locale de ses richesses minières en produits finis ; l’amélioration des climats d’affaires pour attirer d’ avantage des capitaux ; la construction en RDC d’ une chaîne de valeur incluant des projets d’exploitation minière, de métallurgie et de fabrication de matériaux; aider la RDC dans sa transition d’un pays traitant des ressources primaires minières à celui de produits de haute valeur ajoutée; travailler avec les gouvernements et le peuple congolais pour faire de contribution à l’industrie des énergies nouvelles congolaises ; travailler avec les sociétés de télécommunication telles que Huawei, Startimes, Ceatel pouvant réaliser d’importante infrastructures de Telecom ; enfin d’aider la transformation numérique du gouvernement congolais afin de communiquer avec les autorités locales et proposer les dernière solutions numériques afin d’aider le gouvernement a réalisé les multiples points stratégiques numériques, se faire confiance pour maintenir les business gagnant-gagnant entre la Chine et la République Démocratique du Congo.