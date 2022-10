La Belgique et la RDC redynamisent leurs relations interparlementaires

La Belgique et la République démocratique veulent redynamiser leurs relations interparlementaires. C’est dans ce cadre que le ministre d’Etat André Flahaut et président honoraire du parlement fédéral belge qui est à la tête d’une délégation belge, a eu des échanges tour à tour avec le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso N’Kodia Pwanga, et celui du Sénat le professeur Modeste Bahati Lukwebo, jeudi 13 octobre 2022 en leurs cabinets de travail, au Palais du peuple.

Rachid Madrane a fait savoir que les échanges entre la délégation belge et le président Christophe Mboso N’Kodia Pwanga, s’inscrivent dans le cadre du protocole qui existe entre le parlement belge et l’Assemblée nationale de la RDC.

« L’idée est de voir comment on peut mieux collaborer ensemble, et en tant que président du parlement bruxellois, l’idée est de voir comment le parlement bruxellois peut s’associer avec les autres Assemblées du pays, notamment de 26 provinces. Il s’agit de voir comment nous, Belgique, pouvons apporter une aide concrète, notamment avec l’échange des fonctionnaires, comment aider le service de documentation car, derrière un parlement, il n’y a pas que les députés, mais aussi les services. Nous voulons, à travers ce protocole, trouver des formules de collaboration entre fonctionnaires; ce qui permettra aux deux États de raffermir leurs relations qui sont évidemment très anciennes », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « Il existe un lien particulier tant au niveau national qu’au niveau des institutions de la Belgique en faveur du Congo ».

La délégation belge travaille aussi pour le raffermissement des relations, de manière symbolique, pour avoir à la fois un représentant du parlement fédéral et le président d’une assemblée de l’entité fédérée belge.

Le président du parlement bruxellois a, par ailleurs, reconnu qu’au sein du parlement bruxellois siège une grande diaspora congolaise. Il est donc question de faire des députés bruxellois qui sont des enfants du Congo, des chefs d’entreprises qui ont développé un tissu économique important. Il s’agit de voir comment renforcer le lien entre la diaspora congolaise et le Congo ainsi que faire de la diaspora congolaise des ambassadeurs bruxellois au Congo.

De son côté, André Flahaut, ministre d ‘Etat, a placé sa mission dans la continuité, car ce n’est pas la première fois qu’il débarque au parlement congolais.

« Ma volonté est de faire en sorte que, suite à la cérémonie Lumumba, à la commission économique, après la visite royale, il faut absolument, entre Belges et Congolais, qu’on booste le partenariat, on mobilise les relations de partenariat dans tous les domaines sont le domaine législatif est le plus important de tous. Il ne faut pas seulement se limiter aux visites, aux discours, il faut poser des actes », a-t-il martelé.

En associant le président de la région bruxelloise, le ministre d’Etat belge veut progresser dans ce rapprochement avec les assemblées parlementaires. Mais ce n’est pas tout, durant son séjour, M. Flahaut sera sur le terrain pour voir les associations qui travaillent dans la santé, le traitement des déchets, la scolarité, l’enfance, le bien-être des enfants de rue, la jeunesse, l’eau, etc. Car, il faut créer des solidarités pour apporter rapidement des réponses concrètes et durables au bien-être de la population.

Avec le président du Sénat, la délégation belge a exprimé le vœu de voirla Belgique et la République démocratique du Congo redynamiser leurs relations interparlementaires.

Il convient de signaler que les autres membres du bureau du Sénat et les membres du groupe parlementaire d’amitié belgo-congolais ont également pris part à cette séance de travail.

Pour rappel, la RDC et la Belgique ont signé en juin dernier à Bruxelles, un protocole de coopération interparlementaire.

L’accord qui a été signé, côté RDC, par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et, côté belge par la présidente de la Chambre des représentants Eliane Tilleul, permet de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et administratives des députés et sénateurs ainsi que l’ensemble du personnel de deux parlements.