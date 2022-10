Prise de fonctions du nouveau CEMG des FARDC, Moral des troupes et intégrité territoriale : des défis qui attendent Tshiwewe

En présence du président de la République

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie de passation de commandement au sein de l’armée. Outre les têtes couronnées des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des attachés militaires de plusieurs pays amis, le Premier ministre Sama Lukonde, le numéro un de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, des députés, des sénateurs et des membres du gouvernement ont été présents.

Nommé par ordonnance présidentielle lue le 3 du mois en cours, le lieutenant général Christian Tshiwewe Songesha, en remplacement du général Célestin Mbala, c’est donc dix jours après que le nouveau chef d’état-major général des FARDC a pris ses fonctions.

Le lieutenant général Christian Tshiwewe, actuel chef d’état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo

Après la mise en place et l’arrivée du nouveau promu, le chef d’état-major sortant a, pour une dernière fois, procédé à l’inspection des troupes avant de prendre place à la tribune, et jusque-là, dans ses fonctions de chef d’étatmajor général.

L’arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi a marqué le début proprement dit de la cérémonie du passage de bâton entre les généraux Célestin Mbala et Christian Tshiwewe et ce, après l’exécution de l’hymne national et du passage en revue des troupes rangées pour rendre honneur au chef de l’État.

Il s’en est suivi le mot de circonstance du chef d’état-major sortant qui a dit toute sa gratitude et tous ses remerciements au président de la République pour la confiance placée en sa modeste personne. Le général Mbala a soutenu que la loi de programmation militaire permettra la montée en puissance de nos forces armées. Dans un second temps, il a présenté ses vives félicitations à toute l’équipe nouvellement promue dans un contexte de guerre dans l’Est du pays et à Kwamouth.

Le général Célestin Mbala, ancien chef d’état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo

Il n’a pas oublié de suggérer à l’équipe entrante de tout mettre en œuvre pour consolider et mériter la confiance que le peuple congolais a placée en elle.

Aux FARDC, il a demandé de répéter la devise : « Ne jamais trahir le Congo ! », avant de présenter son remplaçant, Christian Tshiwewe.

Dans la foulée, le CEMG sortant a remis l’étendard de commandement au commandant suprême qui, à son tour, l’a transféré au général Christian Tshiwewe avant que ce dernier puisse prêter serment, consacrant ainsi sa prise de fonction. Un défilé militaire a sanctionné cette cérémonie, précédant les derniers honneurs militaires au président Félix Tshisekedi.

Des Épaules galonnées, mais chargées

Figure majeure de l’appareil sécuritaire de la RDC depuis l’arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, Christian Tshiwewe Songesha (54 ans), qui a été l’un des éléments essentiels dans le contrôle des FARDC pendant la délicate phase de divorce entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, prend la tête de l’armée congolaise dans un contexte particulier. À l’immédiat, il doit faire face à l’impatience de la population congolaise par rapport à l’occupation de Bunagana par le M23 appuyé par le Rwanda. C’est également à lui que revient la charge de coordonner l’arrivée prochaine de six armées des pays de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (CAE).

Son arrivée coïncide également avec la mise sur orbite de la loi de programmation militaire 2022-2025, estimée à 1 milliard de dollars par an. Cet instrument est qualifié de capital pour permettre la montée en puissance de l’Armée et mener à bien les réformes du secteur de la sécurité, deux éléments fondamentaux pour répondre aux défis sécuritaires du pays.