Genève : Les journalistes s’imprègnent de fonctionnement du Conseil des droits de l’Homme

Les journalistes venus de différents pays en voie de développement dont la République démocratique du Congo viennent de s’imprégner, en septembre 2022 à Genève en Suisse, des procédures spéciales de fonctionnement du Conseil des droits de l:Homme. C’était dans le cadre du programme d’engagement des médias, avec l’appui de la mission permanente du Danemark, l’organisation internationale des droits humains, Universal Rights Group (URG). Il s’est agi d’une séance de briefing organisée au profit des journalistes invités à prendre part à la 51ème session du Conseil des Nations unies aux droits de l’ Homme à Genève en Suisse.

Jennifer Jokstad qui a animé la session a expliqué aux journalistes les procédures de nomination des experts indépendants des droits de l’Homme par le Conseil des droits de l’ Homme avec pour mission et mandat de conseiller un pays sur les droits de l’Homme concernant une thématique spécifique.

Le Conseil octroi 45 mandats sur les droits civils et politiques c’est à dire la liberté d’expression, de réunion, de torture, de droits économiques, culturels et sociaux (droit à la santé, à l’eau, à l’éducation) ainsi que sur des groupes spécifiques (migrants, peuples autochtones, minorités).

Les experts sont aussi nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Ils sont indépendants et non membres du personnel de l’ONU. Lors de leur mandat, ils visitent un pays en accord avec leurs autorités en vue d’enquêter et d’évaluer la situation des droits de l’Homme liée à la thématique spécifique. Le groupe d’experts rend ses rapports lors d’une des sessions qui se tient au Palais des Nations unies à Genève en mars, juin et septembre de chaque année. A la fin de chaque session les Etats qui ont le mandat, votent les résolutions.

Les 13 mandats pays sont constitués d’ Afghanistan, de la Biélorussie, de Burundi, de Cambodge, de la République Centrafricaine, de la RPD de Corée, de l’Érythrée, d’ Iran, de Mali, de Myanmar, de la Palestine, de la Somalie, de la Syrie.

Il sied de rappeler que le Conseil des droits de l’ Homme est un organe intergouvernemental du système des Nations unies chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’Homme et de formuler des recommandations à leur sujet.