Redevance audiovisuelle : les sociétés de télédistribution appelées à se mettre en ordre

Le ministère de la Communication et des Médias a invité les sociétés de télédistribution à se mettre en ordre. C’était au cours d’une séance entre le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Nicolas Lianza, et les représentants de sociétés de télédistribution, vendredi 14 octobre 2022 en son cabinet de travail.

En effet, il était question lors des échanges entre toutes les parties de poursuivre les travaux pour la finalisation du protocole d’accord entre la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) et les sociétés de télédistribution opérant en République démocratique du Congo.

Au cours des précédentes rencontres, un projet de protocole d’accord. a été mis en chantier entre les deux parties. La réunion de ce jour est donc une suite logique pour finaliser ce protocole d’accord qui doit aboutir à la signature dans les jours qui viennent.

Dans une ambiance conviviale, les deux parties ont examiné chaque article du protocole d’accord qui doit être signé entre la RTNC et chaque teledistributeur dans le cadre de redevance audiovisuelle.

« Nous avons eu une grande réunion avec les télédistributeurs autour de la redevance audiovisuelle. Selon les dispositions légales cad la loi n°011/04 portant redevance sur les appareils audiovisuels, récepteurs et émissions audiovisuels, il est fait obligation aux télédistributeurs de pouvoir aider la RTNC de percevoir la redevance audiovisuelle auprès de leurs abonnés », a indiqué le DG ai de la RTNC, Bellidee Robert Mbuku.

Pour y arriver, il faut la signature de ce protocole d’accord. C’est depuis 8 ans que la RTNC est derrière ce protocole d’accord pour de raisons diverses.

Depuis son avènement à la tête du ministère de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya s’est engagé pour faire aboutir ce projet qui tend vers sa finalisation.

Les deux parties ont tenu une série de réunions pour se mettre d’accord sur les différents articles et termes de ce protocole d’accord.

Au cours de cette réunion, il a été décidé également de mettre sur pied un comité mixte de suivi composé de quelques membres pour la bonne application de ce protocole d’accord.

Au menu des échanges également, les taxes qui reviennent aux teledistributeurs.

Il convient de noter que l’arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances doit être perçu à l’initiative du ministère de la Communication et des Médias.

Le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias a invité chacun des teledistributeurs à se mettre en ordre sur le plan administratif et financier. La commission de contrôle de conformité mise en place a le devoir de faire le suivi de chaque teledistributeur au risque qu’ils subissent les sanctions prévues par la loi.

Les télédistributeurs sont appelés à obtenir auprès des services compétents des documents importants tels que le récépissé, avis favorable, TNT, et autres.

Me Nicolas Lianza les a également invités à se définir, car certains parmi eux offrent des services en plus de télédistribution tels que diffuseurs, opérateurs de multiplex et services payants. Mais malheureusement, ils ne déclarent qu’un seul service, ce qui constitue une fraude au regard de la loi.

Les participants à cette réunion sont également revenus sur la convocation au parquet près la Cour d’appel de Kinshasa Gombe.

Pour rappel, les télédistributeurs étaient convoqués du 3 au 9 octobre dernier par le parquet près la Cour d’appel de Kinshasa Gombe. Ils étaient accusés de refuser de payer la redevance audiovisuelle au profit des médias publics congolais d’une manière générale et de la Radio télévision nationale congolaise en particulier.

A ce sujet, a souligné le DG ai de la RTNC, cette question a été abordée.

« La justice est souveraine, elle fera son travail comme elle l’a commencé. Nous étions plus dans un processus administratif que nous devons faire aboutir », a-t-il insisté.

En réaction, Thierry Musenepo, DG du diffuseur TITAN a souligné que les teledistributeurs n’ont jamais refusé de payer cette redevance.

« La réunion d’aujourd’hui est un atterrissage. Nous avons eu plusieurs réunions sur l’entente du protocole d’accord à signer. Nous, en tant que télédistributeurs, sommes sensés aider la RTNC à percevoir cette redevance. Ici, il est lieu de fixer l’opinion sur le fait que les télédistributeurs n’ont jamais refusé de payer cette redevance. La loi sur la redevance et arrêtés interministériels sur les modalités d’application stipulent qu’avant que nous puissions engranger cette pratique, il faille nécessairement que nous puissions nous mettre d’accord avec la RTNC. Donc il n’est pas question de tordre la loi mais plutôt de trouver un cadre de concertation », a-t-il expliqué.

Parmi les télédistributeurs qui ont pris part à cette réunion, on a noté la présence de Blue sat, Canal plus, Titan, Startimes, Media sat, Ellico, Orao, Strong et autres.