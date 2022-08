2023 : Tshisekedi veut un budget axé sur le social

L’année budgétaire 2023 sera-t-elle enfin celle qui consacrera la réduction du train de vie des institutions publiques « budgétivores », de façon à réduire substantiellement les dépenses courantes au profit des dépenses d’investissements sociaux et structurants ? Dans un pays où la majorité des habitants vit dans une pauvreté indescriptible, en dépit de ressources naturelles dont regorge le pays, le chef de l’État, Félix Tshisekedi, veut briser ce que d’aucuns qualifient de « paradoxe congolais ». La vérité, c’est que le président de la République a donné, au cours du Conseil des ministres du vendredi 12 août 2022, ses orientations au gouvernement pour inverser la courbe. Le budget 2023 sera essentiellement consacré à la santé, l’éducation et l’agriculture, sans oublier la sécurité. Bref, un budget axé sur le social et les investissements de base. Ceux qui sont habitués à se remplir les poches, au détriment des besoins sociaux de base, vont déchanter. Les postes de commandement au sein de la fonction publique ne seront plus un lucre. Le temps de la justice distributive a sonné.