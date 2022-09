Assemblée nationale : le calendrier de la session de septembre intègre 14 nouvelles matières

Les députés nationaux ont, au cours de la plénière organisée, mardi 27 septembre 2022, adopté à l’unanimité le calendrier de la session ordinaire de septembre 2022. Lequel calendrier intègre 14 nouvelles matières dont la proposition de loi relative à la lutte contre le chômage des jeunes.

Dans l’ensemble, c’est un total de 64 matières qui sera traité au cours de cette session ordinaire essentiellement budgétaire.

D’autre part, la rubrique matières non législatives a été adoptée moyennant amendement. Dans cette rubrique, rappelons-le, on range, entre autres, l’entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), le contrôle budgétaire et l’examen des rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC), etc.

Dans sa communication, le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour son discours prononcé du haut de la tribune des Nations unies en marge de la 77ème assemblée générale de l’ONU.

« Le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir défendu brillamment l’intégrité du territoire de la RDC mis en péril par l’agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Un discours percutant, étayé d’arguments probants et irréfutables corroborées par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations unies », a commenté M. Mboso.

Les députés bientôt en tournée à travers le monde

Aussi, le speaker a-t-il lancé un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la RDC, de soutenir le commandant suprême des FARDC et de la police nationale à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation urbi et orbi de l’attitude des actions du Rwanda dans la partie Est du pays.

« A cette occasion, j’invite instamment toutes les institutions du pays à soutenir le noble combat mené par Son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l’État, en vue du rétablissement de la paix et de l’intégrité territoriale de notre pays ».

Pour ce faire, l’Assemblée nationale prévoit envoyer dans un bref délai des missions diplomatiques parlementaires auprès des Etats partenaires et amis, en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie et auprès de l’ONU, afin de relayer le message du peuple congolais porté par le président de la République.

Affaire émoluments : Sesanga et Kasekwa à la barre

Avant la fin de la plénière, le député national Nanu Memba a, par motion, sollicité la mise sur pied d’une commission pour entendre les députés Kasekwa et Sessanga ; lesquels ont jeté l’opprobre sur la Chambre basse du Parlement avec des affirmations comment quoi les députés nationaux percevraient mensuellement des émoluments évalués à 21 millions, 27 millions USD, 42 millions et 54 millions de Francs congolais. Motion adoptée, la Chambre basse s’attelle donc à la mise en place d’une commission temporaire et spéciale pour entendre ces deux élus.

Pendant ce temps, les députés membres du Front Commun pour le Congo (FCC) ont sollicité l’inscription au calendrier de la session du point sur les recours des députés invalidés.