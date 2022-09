Alerte de l’ambassadeur rd-congolais en Centrafrique : Présence de l’armée rwandaise à Bangui, une énième menace pour la RDC

La République Centrafricaine va-t-elle jouer un mauvais tour à Kinshasa, en servant de base arrière de l’armée rwandaise sur son territoire afin d’infiltrer la RDC dans sa partie Nord-ouest ? Cette interrogation et bien d’autres sont sur toutes les lèvres à la suite de l’alerte d’alarme tirée, vendredi 23 septembre, par l’ambassadeur de la RDC à Bangui, Esdras Kambale.

En effet, l’ambassadeur congolais à Bangui attire l’attention de Kinshasa sur un possible encerclement de la RDC par l’armée rwandaise à partir de la République Centrafricaine. Bien avant lui, les médias centrafricains avaient dénoncé auprès de leur gouvernement l’infiltration des terroristes du M23 dans leur pays, sous prétexte de venir en renfort à l’armée régulière face à la rébellion de l’UPC.

Pour être précis, une note administrative envoyée par l’ambassadeur congolais à sa hiérarchie explique clairement comment les militaires rwandais ont débarqué à Bangui, d’après l’accord de défense signé entre les deux pays, officiellement pour soutenir l’armée centrafricaine face à la progression de la rébellion de l’UPC menée par Ali Darassa. Mais ce qui paraît curieux, écrit scooprdc.net, c’est le fait que « ces troupes rwandaises soient déployées pour la plupart dans de villes et cités frontalières de la RDC alors que le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, n’est pas ignorant du conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda dans sa partie Est ».

Et d’ailleurs, la presse centrafricaine est allée jusqu’à accuser son président d’avoir plutôt fait entrer le mouvement terroriste M23 comme des mercenaires, avec deal de travailler pour son compte, et en contrepartie lui fermera les yeux sur leurs incursions en RDC.

Déjà, Paul Kagame avait acquis de terres officiellement au Congo-Brazzaville qui plus est, en face de la cité de Maluku, précisément entre Kwamouth et Maluku. Les Congolais se souviendront que sous Kabila, de mystérieux fermiers venus de l’Est avec leurs troupeaux traversant le grand Bandundu qui, curieusement s’étaient évanouis dans la nature, y compris leurs bêtes jusqu’à l’apparition de récents affrontements bien maquillés entre, semble-t-il, les Yaka et les Teke. Pour d’aucuns, cette vraie-fausse rébellion qui est en train de prendre corps, dans le Maï-Ndombe et dans le Kwilu, serait une importation des méthodes venues d’ailleurs.

D’ailleurs, en des termes clairs, le président de la République l’a bien dénoncé, à partir de New York, en disant « qu’il y a une main noire dans le conflit Teke-Yaka à Kwamouth ».

Plutôt que de se contenter des plaintes et dénonciations, le gouvernement devrait prendre la mesure du danger qui guette le pays du fait de son voisin, le Rwanda, afin de contrer ses ambitions machiavéliques.

Ci-dessous, la lettre de l’Ambassadeur de la République Démocratique du Congo près la République Centrafricaine à Bangui :

J’ai l’honneur de vous saluer et porter à votre connaissance qu’en application de l’accord de défense signé entre la République Centrafricaine et le Rwanda, des militaires rwandais déployés en Centrafrique sont affectés non seulement à Bangui, la Capitale, mais aussi dans des villes frontalières avec la République Démocratique du Congo, dont notamment :

A MBAIKI au Sud de Bangui, une ville qui fait frontière avec la République Démocratique du Congo (Territoire de Libenge en Province du Sud Ubangi) et le Congo Brazzaville (Mongoumba).

au Sud de Bangui, une ville qui fait frontière avec la République Démocratique du Congo (Territoire de Libenge en Province du Sud Ubangi) et le Congo Brazzaville (Mongoumba). A DAMARA, environ 75km au Nord de Bangui la ville natale de Son Excellence Monsieur le Président TOUADERA. Cette ville n’est pas aussi très loin de la frontière avec la République Démocratique du Congo, dans la partie Nord de la Ville de Zongo en Province du Sud Ubangi.

environ 75km au Nord de Bangui la ville natale de Son Excellence Monsieur le Président TOUADERA. Cette ville n’est pas aussi très loin de la frontière avec la République Démocratique du Congo, dans la partie Nord de la Ville de Zongo en Province du Sud Ubangi. A BANGASSOU ville qui fait frontière avec la cité RDCongolaise de NDU en Province du Bas Uelé. – Dans d’autres localités situées le long de la rivière Ubangi (Ndoukou, Zangba, Mobaye, Satema, Kembe, Ratai) pour contrer les groupes armés de l’UPC du fameux ALI DARASSA. Ces localités font frontières avec la République, Démocratique du Congo (province du Nord Ubangi et Province du Bas Uéle).

A noter aussi que lors de la relève, des militaires rwandais rentrés au pays reviennent en République Centrafricaine en qualité d’investisseirs dans l’agriculture, le commerce général et autres secteurs productifs. (En réalité, ils sont des réservistes).

OBSERVATION

Les militaires rwandais peuvent facilement opérer en République Démocratique du Congo à partir de la République Centrafricaine.

AVIS

Les relations sont heureusement très bonnes entre la République Centrafricaine et la République Démocratique du Congo et surtout entre les deux Chefs d’État, Leurs Excellences Faustin Archange TOUADERA et Félix Antoine THSISEKEDI TSHILOMBO.

Il est souhaitable d’accélérer la signature de l’accord de défense la RDC et la RCA.

Très Haute Considération.