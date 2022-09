Pour sa vision panafricaine, Félix Tshisekedi auréolé de la couronne de « Leadership Africain 2022 »

A en croire Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l’Etat, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter, ce prix est décerné à Félix Tshisekedi pour son leadership exemplaire, sa vision panafricaine qui place les femmes et les jeunes au cœur de sa politique d’égalité des chances, et son engagement envers les principes de la masculinité positive.

Le site officiel de l’ARDN a, de son côté, indiqué que Félix Tshisekedi s’est entretenu avec Djibril Diallo, président et directeur général de ce réseau peu avant la cérémonie. Le président Tshisekedi avait promis lors de cet entretien son soutien continue à la campagne carton rouge de l’ADRN pour mettre fin à toutes les formes de discrimination et la violence à l’égard des femmes et filles, y compris entre autres, le suivi du lancement de la campagne carton rouge à Kinshasa tenue le 31 mai dernier.

Il faut dire que chaque année, lors de son sommet Africa Open Business, l’ADRN reconnaît des sommités pour leur leadership et leur contribution à la conduite de changements positifs en Afrique et dans la diaspora africaine.

Rappelons qu’au cours de cette même année, le président congolais a été plébiscité « Champion de la masculinité positive » à la fin de son mandat à la tête de l’Union africaine, pour son combat au profit de la promotion du genre et de la lutte contre les violences faites aux femmes.