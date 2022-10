Vers la mise en place d’un système numérique de gestion de créations artistiques

La ministre de la Culture, des Arts et des Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha, a annoncé, le jeudi 29 septembre 2022 à Mexico (Mexique), le début des travaux sur la réforme culturelle axée sur l’intégration du numérique. Ce, en vue de permettre l’inclusion et la cohésion sociale, l’égalité et l’accessibilité pour toutes les valeurs économiques afin de protéger et promouvoir la culture.

La ministre Kathungu Furah a fait cette annonce au cours de la conférence mondiale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur les politiques culturelles et le développement durable (Mondialcult) organisée au Mexico.

Fruit des exercices antérieurs depuis la conférence nationale souveraine (CNS) et les états généraux de la culture de 2006, ces travaux permettront ainsi avec le concours de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), une nouvelle dynamique faisant appel aux partenaires institutionnels dans l’exécution des lois portant sur les travaux de la nouvelle politique culturelle.

La ministre Kathungu a invité ses pairs à l’usage et à l’appropriation véritable du numérique afin de vulgariser les valeurs culturelles, artistiques et patrimoniales car, a-t-elle dit, l’absence d’outils adaptés au progrès technologique défavorise l’accessibilité universelle à la culture mondiale.

Politique culturelle inclusive

Par ailleurs, la ministre Kathungu Furaha a énuméré les avancées enregistrées dans le secteur culturel congolais au cours de ces derniers mois sous l’impulsion du gouvernement actuel.

Elle a, notamment, fait allusion au secteur de la coopération, au cadre juridique international et aux droits d’auteurs ainsi qu’aux engagements. M. Furah a ajouté que la RDC s’engage pour une politique culturelle inclusive et efficace accessible à tous.

« À travers les nouvelles orientations d’une politique culturelle inclusive et efficace, mon pays s’engage à renforcer l’impact de la culture dans la diversification de l’économie, son rôle dans le rétablissement de la paix et la cohésion sociale ainsi que sa place incontestable dans le processus de l’intégration régionale », a déclaré la ministre de la Culture, Catherine Kathungu Furaha ».

La conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable « Mondialcult » 2022 est convoquée par l’UNESCO, quarante ans après la première organisée à Mexico, en 1982. Soit 24 ans après la conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles pour le développement qui s’est déroulée à Stockholm en Suède. Près de 180 ministres de la Culture y sont réunis pour agir en faveur de la culture en tant que bien public mondial.