Message de vœux du Gouverneur militaire de l’Ituri à son Excellence monsieur le Président de la République, chef de l’Etat, et au Premier ministre à l’occasion du 62ème anniversaire de l’indépendance de la RDC

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Avec l’expression des Hommages les plus déférents

À l’occasion du 62ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, au nom de la population de la province de l’Ituri, nous vous présentons nos vœux de bonheur, de prospérité et de paix en ce jour du 30 juin marquant l’indépendance de notre pays.

Cette opportunité constitue notre soutien moral et spirituel à l’égard des actions que vous menez en faveur du retour de la paix durable et du développement intégral pour l’intérêt des populations Ituriennes.

Ces actions portent déjà leurs fruits dans la mesure où des groupes armés locaux adhérent de plus en plus au processus de paix en saisissant la main que vous leur avez tendue.

Veuillez agréer Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre parfaite considération.

Le Lieutenant Général Johnny Luboya N’kashama, Gouverneur Militaire de l’Ituri