Fichier électoral, moyens financiers, fin de la guerre… : des prérequis avant les élections 2023

Avec un chrono bien en marche pour 2023, le gouvernement de la République devra œuvrer avec tact pour éloigner de la voie conduisant vers les élections, les incertitudes déjà visibles. Il s’agit, en réalité, des défis qui sont autant financier et sécuritaire et qui appellent à un nouveau rythme de travail afin de permettre le maintien des voyants au vert. A moins de deux ans de la présidentielle, il ne devra donc plus avoir des sujets tabous, car plus tôt qu’ils sont abordés, plus tôt les issues sont possibles. C’est dans cette perception que le politologue et notable du Nord-Kivu, Jonas Kasimba, ouvre le bal. Ce natif de Beni, réputé pour ses idées fortes, est d’avis que les opérations préélectorales, les moyens adéquats pour financer l’ensemble du processus devant aboutir aux élections en 2023 et surtout la problématique du rétablissement de la paix dans l’Est du pays, sont en réalité des préalables sans lesquels la machine électorale ne saurait arriver à bon port. Dans une analyse sans complaisance, Jonas Kasimba estime que la situation sécuritaire dans l’Est du pays avec notamment l’agression rwandaise via le M23 et l’activisme croissante des autres groupes armés présentent des risques qui pourraient affecter négativement la bonne marche de la machine électorale. Sa crainte est autant confortée, souligne-t-il, du fait que la grande partie du budget de l’Etat est logiquement affectée à la guerre. Le débat reste ouvert.