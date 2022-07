À Jean-Marc Kabund, Patrick Muyaya Muyaya réplique : « ce qui est excessif est insignifiant »

Des réactions fusent après la sortie médiatique de Jean-Marc Kabund. Déchu du bureau de l’Assemblée Nationale et radié du parti présidentiel, l’Union pour la démocratie et le progrès social (Udps), le « maitre-nageur », comme il a été surnommé, a largement critiqué son ancienne famille politique, tout en qualifiant le régime en place des « incompétents et jouisseurs ».

Appelé à réagir à travers une question à lui adressée lundi 18 juillet au cours d‘un briefing en direct sur la télévision nationale au sujet de la rationalisation des taxes à l’import et export, le ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya, a estimé que « ce qui est excessif est insignifiant ». Patrick Muyaya a fait le recadrage en ces termes : « Ce n’est pas en étalant ce qui s’apparente à des insultes, à de la calomnie, qu’on va proposer une alternative au peuple congolais. Le moment venu, nous serons prêts à débattre parce que vous l’avez remarqué, une des différences principales entre notre gouvernement et les gouvernements précédents, c’est le sens de redevabilité… J’aimerai bien qu’on commence à aller dans le fond de débats. Compter sur nous pour aller dans le fond et nous allons toujours rester haut quand les autres feront le choix d’aller très bas ».