Neuf tracteurs agricoles, un important lot de médicaments et intrants médicaux remis aux deux CLD de la concession TFM

La cérémonie a eu lieu dans le parking extérieur du camp Base de TFM à Fungurume en présence de leurs excellences M. Kabambi Muzakam Espérant et Tshimwanga Mutombo Joseph, respectivement ministre de la Santé et commissaire général en charge du Développement rural et Tourisme de la province du Lualaba. Autour d’eux, une présence remarquée des autorités locales, dont le représentant de l’administrateur de territoire de Lubudi, le bourgmestre adjoint de Fungurume, les chefs de groupements de la chefferie des Bayeke, ainsi que des représentants des deux CLD, du médecin chef de zone de santé de Fungurume et de la délégation de TFM, dirigée par son directeur général en charge des finances, Fred Li.

Lot de médicaments remis aux deux CLD de la concession TFM

Lot d’intrants remis aux deux CLD de la concession TFM

Prenant la parole le premier, le professeur docteur Edouard Swana, manager du Développement communautaire de TFM, a expliqué que l’événement du jour n’est que l’avant-goût des projets inscrits au cahier des charges. Il a, en outre, expliqué, qu’en 2021, treize projets ont été lancés et sont en cours de réalisation et que cette année 2022, onze autres projets ont été lancés. De ce nombre, mention spéciale à deux grands projets, notamment la construction d’un hôpital général de référence de 200 lits et un institut supérieur de techniques appliquées.

Le Professeur Docteur Édouard Swana, Manager du développement communautaire de TFM

Le Mwami Nguba, chef de groupement Nguba et représentant le grand chef des Bayeke, n’a pas tari d’éloges à l’endroit de TFM et a exhorté l’entreprise à continuer toujours sur cette lancée.

Le Mwami Nguba, chef de groupement Nguba et représentant le grand chef des Bayeke

Madame le bourgmestre adjoint, dans son allocution, a remercié Tenke Fungurume Mining pour son engagement et sa volonté ferme à respecter les engagements pris avec la communauté dans le cadre du cahier des charges. Elle a cité pour appuyer sa déclaration les nombreux projets déjà entamés par TFM dont l’appui annuel aux coopératives en intrants agricoles couvrant 1 000 ha pour la chefferie des Bayeke et 500 ha pour la commune de Fungurume, la construction de places de marchés, la construction de hangars pour tracteurs agricoles, la construction de centres de promotion sociale, etc.

Madame le bourgmestre adjoint de la commune de Fungurume

Quant au représentant de l’AT de Lubudi, il a exhorté la population à faire bon usage des infrastructures que l’entreprise met à la disposition de la communauté. Une bonne appropriation des ouvrages encouragera la direction de TFM à faire davantage, a-t-il renchéri. Il a aussi appelé toutes les parties bénéficiaires à la redevabilité.

Pour Fred Li, TFM démontre par l’exécution des projets d’intérêt communautaire qu’il est un bon voisin et, d’autre part, une entreprise respectueuse de la loi congolaise et du code minier par l’établissement et la matérialisation du cahier des charges. Par ailleurs, il a rappelé que TFM est attaché au développement durable des communautés riveraines. Déjà, a-t-il rappelé, en 2010, l’entreprise a établi un fonds social communautaire qui reçoit une allocation annuelle de 0,3 % des revenus de la vente des métaux. À ce jour, plus de 54 millions de dollars américains ont été investis dans différents projets, qui ont changé le visage socio-économique de la région. Parmi ces projets, on peut citer la réhabilitation de la sous-station électrique de Fungurume, l’électrification de la commune de Fungurume et la remise de 5 écoles construites par le Fonds social communautaire de TFM.

Fred Li, Directeur général en charge des finances de TFM

Le commissaire général en charge du développement rural a, pour sa part, remercié l’entreprise TFM pour le respect et l’exécution des engagements pris, lesquels soutiennent la vision du chef de l’Etat et permettent à ce que les communautés de la concession bénéficient des retombées des activités minières.

Le ministre provincial de la santé a salué le lot des médicaments et équipements médicaux donnés à la Zone de santé de Fungurume. Ce lot permettra de faire face aux différentes maladies qui sévissent dans la communauté et dans la zone de santé de Fungurume.

Pour clôturer la cérémonie, les clés des tracteurs et un échantillon des médicaments ont été remis symboliquement aux deux CLD et au médecin chef de zone de santé de Fungurume. Et enfin la signature des actes de cession a eu lieu entre l’entreprise représentée par le directeur des finances et les deux CLD représentés par le Mwami Nguba et le bourgmestre adjoint de la commune de Fungurume. Et pour célébrer, l’événement du jour, un cocktail a été servi aux invités dans le camp Base de TFM.

Les clés des tracteurs et un échantillon remis symboliquement aux deux CLD

Le cahier des charges de TFM 2021-2025, d’une hauteur de plus de 31 millions de dollars américains, est jusque-là de loin le plus grand cahier des charges conclus entre une entreprise minière et les communautés locales. Ce cahier des charges couvre les domaines vitaux pour le développement communautaire, à savoir l’éducation, la santé, les routes, l’agriculture et l’économie. Il est attendu que lorsque tous les projets inscrits dans ce cahier des charges auront été exécutés, les communautés vivant dans la concession seront impactées positivement et durablement.