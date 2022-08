Nord-Kivu : la Monusco se retire de la ville de Butembo

C’est officiel ! Les Casques bleus de la Mission des Nations unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo décrochent de la ville de Butembo, dans la province du Nord-Kivu.

La nouvelle a été annoncée à la faveur d’un point de presse animé, le jeudi 18 août dans la ville de Butembo par le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu en séjour à Butembo. Le lieutenant général Constant Ndima a donc annoncé le retrait total des éléments des Casques bleus de la Monusco de la ville de Butembo en province du Nord-Kivu.

D’après le gouverneur militaire Ndima Kongba Constant, tous les agents de la MONUSCO seront évacués vers la ville de Goma avec leurs matériels.

« La Monusco est déjà partie. Pour des équipements encore dans la ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission, pour voir comment les évacuer », a déclaré Constant Ndima.

L’autorité provinciale appelle les jeunes et les habitants de la ville de Butembo au calme, car le gouvernement a déjà élaboré un plan du retrait total de cette force sur toute l’étendue du territoire national. Pour rappel, plus de 30 personnes ont été tuées lors des manifestations anti-Monusco dans des villes du Nord et du Sud-Kivu.