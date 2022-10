Jeux de la Francophonie : Le BTC aux côtés du Premier ministre pour s’assurer de la qualité des travaux d’infrastructures

Dans le souci de s’assurer du bon déroulement des travaux d’infrastructures devant servir à l’organisation de 9èmes jeux de la francophonie qui seront organisés en juillet 2023 à Kinshasa, le directeur technique dépêché par le directeur général du Bureau technique de contrôle (BTC), Jean- Aimé Mavar Tayey a fait partie d’une mission conduite par le Premier ministre Jean- Michel Sama Lukonde dans différents chantiers.

Le stade des Martyrs de la Pentecôte dans la commune de Kinshasa et le stade Tata Raphael dans la commune de Kalamu figurent parmi les sites visités par l’équipe conduite par Jean-Michel Sama Lukonde.

Dans son rôle de contrôleur de qualité d’infrastructures, le BTC a apprécié à son juste titre, les travaux effectués sur différents sites visités par le Premier ministre et son équipe.

A l’étape du stade Tata Raphael, l’équipe a manifesté son satisfecit face au travail abattu par l’entreprise New Soten SARL. Cette dernière construit le hall Tennis de table. L’autre entreprise à pied d’œuvre, c’est Sodimas SRL qui poursuit la construction du gymnase omnisports judo et lutte africaine. Pour sa part, DEC1 construit Haren lutte africaine. Aux côtés de toutes ces entreprises qui abattent déjà un travail appréciable, l’on peut ajouter le consortium Alliance des bâtisseurs du Congo (ABC) ainsi que Janamapa (constructeur du village de jeux de la francophonie URD voix et réseaux divers).

Deuxième site à être visité, le stade omnisports des Martyrs de la Pentecôte a laissé une bonne impression à l’équipe conduite par Jean- Michel Sama Lukonde. Ici, les travaux de construction d’un gymnase jumelé exécutés par l’entreprise CGC, les travaux de réhabilitation du centre de bâtiments exécutés par l’entreprise SPRL, la rénovation du stadium de basket-ball exécutés par l’entreprise générale de construction (CGG) ont donné un sourire à la délégation conduite par Sama Lukonde.

Malgré le retard constaté par rapport au timing, le Premier ministre, les membres de l’équipe ont apprécié les travaux en cours de réalisation. Entre autres, la voirie réseau divers exécutée par Newsottens, le mur de clôture par ABC…. Parmi les plaintes enregistrées, l’on note le retard dans le financement des travaux.

La RDC est l’État hôte de IXèmes Jeux de la Francophonie de 2022 qui seront organisés du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.

La décision a été prise par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) à l’issue de la session extraordinaire du 8 février 2022.

Le choix de la RDC intervient après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009), Nice (France, 2013) et Abidjan (Côte d’Ivoire, 2017).